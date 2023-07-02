СБУ разоблачила на коррупции чиновников Одесской таможни и Госпродпотребслужбы

19:54 08 февраля Киев, Украина





Об этом в понедельник, 8 февраля,



Отмечается, что фигуранты угрожали импортерам затягивать процесс таможенного оформления, а также безосновательно повышать уровень обязательных платежей.



За систематическое вымогательство денег и препятствование оформлению грузов задержаны чиновники таможни и Госпродпотребслужбы.Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает пресс-служба СБУ Отмечается, что фигуранты угрожали импортерам затягивать процесс таможенного оформления, а также безосновательно повышать уровень обязательных платежей.

Сотрудники спецслужбы установили, что за месяц таможенники зарабатывали до трех тысяч долларов США. По имеющейся информации, схема просуществовала несколько месяцев. Правоохранители задержали одного из фигурантов при получении очередного "транша" от импортеров. Ему сообщено о подозрении. Планируется задержанию других фигурантов. Также проверяется возможная причастность к коррупционной схемы других должностных лиц и руководителей Одесской таможни.

СБУ также разоблачила на коррупции главного специалиста одного из структурных подразделений Госпродпотребслужбы в Одесской области.



По данным следствия, чиновник систематически требовал неправомерную выгоду у коммерсантов. За взятки он гарантировал им непривлечение к ответственности за выявленные в ходе проверок правонарушения. В ходе досудебного расследования оперативники задокументировали один из фактов получения злоумышленником и его подчиненным взятки с менеджера коммерческой структуры.



Правоохранители задержали чиновника после получения очередной взятки. По обоим фактам начато уголовные производства, решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.