СБУ разоблачила священника УПЦ МП на пропаганде коммунизма

Служба безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области разоблачила священника Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), который пропагандировал коммунистический режим. Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в регионе.
Информация указывает, что настоятель одного из храмов в Тячевском районе был ответственным за территориальное благочиние, которое одним из первых покинуло юрисдикцию Московского патриархата после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Священник предпринимал попытки предотвратить переход прихожан в Поместную церковь Украины (ПЦУ).
В социальных сетях этот священник распространял коммунистическую и советскую символику, что было подтверждено судебной искусствоведческой экспертизой.
В результате обысков, проведенных правоохранителями, была обнаружена компьютерная техника с материалами, свидетельствующими о незаконной деятельности священника. Множество агитационных и пропагандистских материалов российского происхождения были изъяты, а среди них были книги, оскорблявшие религиозные чувства других конфессий и пропагандирующие враждебное отношение к ним. В некоторых из них отрицалась независимость Украины, а также призывалось к объединению с россией.
СБУ также выявила материалы, призывавшие к "пробуждению матушки-Руси" и молитвы за "спасение россии", а также молитвы, в которых упоминался патриарх Русской православной церкви Кирилл Гундяев, который якобы "благословил" российских военных на убийство украинцев.
Помимо этого, было установлено, что настоятель незаконным образом занял земельный участок, на котором построен храм. В отношении священника начато уголовное производство по статьям о самовольном занятии земельного участка и самовольном строительстве, а также о распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического тоталитарного режима.
Информация указывает, что настоятель одного из храмов в Тячевском районе был ответственным за территориальное благочиние, которое одним из первых покинуло юрисдикцию Московского патриархата после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Священник предпринимал попытки предотвратить переход прихожан в Поместную церковь Украины (ПЦУ).
В социальных сетях этот священник распространял коммунистическую и советскую символику, что было подтверждено судебной искусствоведческой экспертизой.
В результате обысков, проведенных правоохранителями, была обнаружена компьютерная техника с материалами, свидетельствующими о незаконной деятельности священника. Множество агитационных и пропагандистских материалов российского происхождения были изъяты, а среди них были книги, оскорблявшие религиозные чувства других конфессий и пропагандирующие враждебное отношение к ним. В некоторых из них отрицалась независимость Украины, а также призывалось к объединению с россией.
СБУ также выявила материалы, призывавшие к "пробуждению матушки-Руси" и молитвы за "спасение россии", а также молитвы, в которых упоминался патриарх Русской православной церкви Кирилл Гундяев, который якобы "благословил" российских военных на убийство украинцев.
Помимо этого, было установлено, что настоятель незаконным образом занял земельный участок, на котором построен храм. В отношении священника начато уголовное производство по статьям о самовольном занятии земельного участка и самовольном строительстве, а также о распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического тоталитарного режима.
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