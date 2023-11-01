СБУ разоблачила схемы уклонения от мобилизации: злоумышленники просили 10 тысяч долларов

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу для мужчин призывного возраста.
Пресс-служба СБУ сообщила об этом 1 ноября.
В рамках расследования были выявлены злоумышленники, которые предлагали уклонистам возможность покинуть Украину и попасть в Европейский Союз, используя поддельные документы. За такие услуги требовалась оплата, которая могла достигать до 10 тысяч долларов.
В ходе комплексных операций, проведенных в различных регионах Украины, были задержаны организаторы таких сделок. Среди них оказались руководитель отделения медицинского учреждения в столице, заместитель директора института и адвокат.
Также собраны доказательства вовлечения двух должностных лиц военкомата и руководительницы военно-врачебной комиссии на Киевщине в создание преступной организации, которая помогала "отмазывать" уклонистов от призыва.
В частности, на Киевщине СБУ и Государственное бюро расследований (ГБР) собрали доказательную базу в отношении организаторов схемы, которая заключалась в фиктивной дееспособности потенциальных призывников с воинского учета.
В конце августа сотрудники СБУ уже разоблачили троих организаторов этой группировки, включая двух начальников отделений военкомата и руководительницу военно-врачебной комиссии в столичном регионе.
В результате расследования была установлена причастность бывшего руководителя местного военкомата и его сына, а также еще двух их сообщников к организации схемы. Злоумышленники предоставляли клиентам фиктивные медицинские справки о непригодности к военной службе на основании состояния здоровья, чтобы помочь им избежать призыва и выезда за границу.
Всем семерым фигурантам было предъявлено обвинение, и им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Пресс-служба СБУ сообщила об этом 1 ноября.
В рамках расследования были выявлены злоумышленники, которые предлагали уклонистам возможность покинуть Украину и попасть в Европейский Союз, используя поддельные документы. За такие услуги требовалась оплата, которая могла достигать до 10 тысяч долларов.
В ходе комплексных операций, проведенных в различных регионах Украины, были задержаны организаторы таких сделок. Среди них оказались руководитель отделения медицинского учреждения в столице, заместитель директора института и адвокат.
Также собраны доказательства вовлечения двух должностных лиц военкомата и руководительницы военно-врачебной комиссии на Киевщине в создание преступной организации, которая помогала "отмазывать" уклонистов от призыва.
В частности, на Киевщине СБУ и Государственное бюро расследований (ГБР) собрали доказательную базу в отношении организаторов схемы, которая заключалась в фиктивной дееспособности потенциальных призывников с воинского учета.
В конце августа сотрудники СБУ уже разоблачили троих организаторов этой группировки, включая двух начальников отделений военкомата и руководительницу военно-врачебной комиссии в столичном регионе.
В результате расследования была установлена причастность бывшего руководителя местного военкомата и его сына, а также еще двух их сообщников к организации схемы. Злоумышленники предоставляли клиентам фиктивные медицинские справки о непригодности к военной службе на основании состояния здоровья, чтобы помочь им избежать призыва и выезда за границу.
Всем семерым фигурантам было предъявлено обвинение, и им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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