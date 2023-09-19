СБУ разоблачила схемы уклонения от мобилизации в Херсоне и Ивано-Франковске

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала еще две схемы уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации, операции были проведены в Херсоне и Ивано-Франковске.
Согласно сообщению СБУ, Специализированные прокуратуры, ответственные за оборону в Южном и Западном регионах, принимали активное участие в этой операции.
15 сентября правоохранители задержали подполковника, заместителя военкома и начальника мобилизационного отделения Херсонского районного территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП), который, принимая неправомерные взносы в размере 4500 долларов, предоставлял сомнительные "услуги" военнообязанным, позволяя им избежать призыва на военную службу при помощи фальшивых документов.
Также был задержан его соучастник, гражданское лицо, выступающее в качестве посредника, которое занималось поиском клиентов и передачей денег.
В ходе санкционированных судом следственных действий правоохранители выявили более 5 случаев предоставления этими подозреваемыми поддельных военно-учетных документов, указывающих на негодность к военной службе, за деньги.
Оба подозреваемых были арестованы с возможностью освобождения под залог: подполковнику установлен залог в размере 1 миллион 470 тысяч гривен, а его посреднику - более 214 тысяч гривен.
На Ивано-Франковщине Служба безопасности Украины (СБУ) задержала председателя одной из районных военно-врачебных комиссий, который был вовлечен в продажу фиктивных справок об отсрочке призыва из-за "плохого" состояния здоровья.
По информации следствия, 35-летний медицинский работник организовал выдачу военнообязанным фальшивых справок, выдавая им медицинские документы о временной непригодности к военной службе на основании манипулирования состоянием здоровья. Для этого он фиктивно зарегистрировал своего "клиента" на стационарное лечение.
За изготовление фальшивых документов чиновник получил от военнообязанного взятку в размере 1000 долларов США. После этого он был задержан правоохранительными органами в своем собственном рабочем кабинете.
В настоящее время суд определил меру пресечения для этого мужчины, предоставив возможность освобождения под залогом.
Спецслужба подчеркивает, что по обоим выявленным случаям продолжается расследование с целью привлечения всех виновных лиц к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией их имущества.
Согласно сообщению СБУ, Специализированные прокуратуры, ответственные за оборону в Южном и Западном регионах, принимали активное участие в этой операции.
15 сентября правоохранители задержали подполковника, заместителя военкома и начальника мобилизационного отделения Херсонского районного территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП), который, принимая неправомерные взносы в размере 4500 долларов, предоставлял сомнительные "услуги" военнообязанным, позволяя им избежать призыва на военную службу при помощи фальшивых документов.
Также был задержан его соучастник, гражданское лицо, выступающее в качестве посредника, которое занималось поиском клиентов и передачей денег.
В ходе санкционированных судом следственных действий правоохранители выявили более 5 случаев предоставления этими подозреваемыми поддельных военно-учетных документов, указывающих на негодность к военной службе, за деньги.
Оба подозреваемых были арестованы с возможностью освобождения под залог: подполковнику установлен залог в размере 1 миллион 470 тысяч гривен, а его посреднику - более 214 тысяч гривен.
На Ивано-Франковщине Служба безопасности Украины (СБУ) задержала председателя одной из районных военно-врачебных комиссий, который был вовлечен в продажу фиктивных справок об отсрочке призыва из-за "плохого" состояния здоровья.
По информации следствия, 35-летний медицинский работник организовал выдачу военнообязанным фальшивых справок, выдавая им медицинские документы о временной непригодности к военной службе на основании манипулирования состоянием здоровья. Для этого он фиктивно зарегистрировал своего "клиента" на стационарное лечение.
За изготовление фальшивых документов чиновник получил от военнообязанного взятку в размере 1000 долларов США. После этого он был задержан правоохранительными органами в своем собственном рабочем кабинете.
В настоящее время суд определил меру пресечения для этого мужчины, предоставив возможность освобождения под залогом.
Спецслужба подчеркивает, что по обоим выявленным случаям продолжается расследование с целью привлечения всех виновных лиц к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией их имущества.
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