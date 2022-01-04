СБУ разоблачила сепаратистов и изъяла 40 кг взрывчатки

17:29 22 Апрель Киев, Украина

Благодаря проведенным сотрудниками СБУ контрдиверсионным мероприятиям на Донбассе, были разоблачены 10 боевиков, изъято 40 кг взрывчатки и 4 противотанковые мины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В Волновахском районе Донецкой области при проведении профилактических контрдиверсионных мероприятий обнаружили тайник с оружием. Правоохранители установили места проживания участников бандгруппировок так называемой "ДНР" . Они в настоящее время входят в состав незаконных вооруженных формирований боевиков. Сейчас проверяется информация о их причастности к активному вооруженному сопротивлению силам АТО/ООС. В случае подтверждения данных, по ним будут открыты уголовные производства", - говорится в сообщении.

Также СБУ установила двух организаторов "референдума" за присоединение к России в 2014 году в Донецкой области.



Помимо этого, в квартире одного из подозреваемых сотрудники СБУ обнаружили схрон с боевыми средствами поражения.