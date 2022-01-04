СБУ разоблачила сепаратистов и изъяла 40 кг взрывчатки
17:29 22 Апрель Киев, Украина
Благодаря проведенным сотрудниками СБУ
контрдиверсионным мероприятиям на Донбассе, были разоблачены 10 боевиков, изъято 40 кг взрывчатки и 4 противотанковые мины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"В Волновахском районе Донецкой области при проведении профилактических контрдиверсионных мероприятий обнаружили тайник с оружием. Правоохранители установили места проживания участников бандгруппировок так называемой "ДНР". Они в настоящее время входят в состав незаконных вооруженных формирований боевиков. Сейчас проверяется информация о их причастности к активному вооруженному сопротивлению силам АТО/ООС. В случае подтверждения данных, по ним будут открыты уголовные производства", -
говорится в сообщении.
Также СБУ установила двух организаторов "референдума" за присоединение к России в 2014 году в Донецкой области.
Помимо этого, в квартире одного из подозреваемых сотрудники СБУ обнаружили схрон с боевыми средствами поражения.
"Из тайника было изъято 4 противотанковые мины ТМ-62М общим весом 40 кг. По оперативным данным, злоумышленник планировал использовать взрывчатку для совершения диверсий на территории региона", - добавили силовики.
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