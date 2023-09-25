СБУ разоблачила российскую сеть агентов в Харькове

12:10 25 сентября Киев, Украина





Злоумышленники активно собирали разведывательную информацию о местоположении укрепрайонов и маршрутах перемещения военной техники Вооруженных сил Украины, включая данные о железнодорожных маршрутах.



Одной из приоритетных задач российских агентов был сбор компромата на военнослужащих Вооруженных сил Украины, находящихся на передовой. Особое внимание уделялось должностным лицам местных военкоматов и медицинским комиссиям.



Эти сведения были необходимы российской стороне для вербовки и использования их в специальных информационных операциях против Украины. Служба безопасности Украины успешно разоблачила сеть российских агентов, занимавшихся сбором компромата на украинских военных и корректировкой военных операций в Харькове Злоумышленники активно собирали разведывательную информацию о местоположении укрепрайонов и маршрутах перемещения военной техники Вооруженных сил Украины, включая данные о железнодорожных маршрутах.Одной из приоритетных задач российских агентов был сбор компромата на военнослужащих Вооруженных сил Украины, находящихся на передовой. Особое внимание уделялось должностным лицам местных военкоматов и медицинским комиссиям.Эти сведения были необходимы российской стороне для вербовки и использования их в специальных информационных операциях против Украины.

Кроме того, российские агенты следили за последствиями воздушных ударов россии по Харькову и выходили на место событий для сбора информации и передачи данных оккупантам.



Спецслужбы Украины провели масштабную операцию, в ходе которой были задокументированы действия четырех участников российской агентурной сети и их задержание на местах проживания.



По данным следствия, руководство этой враждебной группой осуществлялось дистанционно бывшим жителем местности, который покинул Украину в начале российской агрессии.



Кадровые сотрудники спецслужб завербовали его и поручили ему создать собственную агентурную сеть в Харькове.

Он привлек к этой задаче четырех своих знакомых из города, включая таксиста и сотрудницу местного газоснабжающего предприятия.



Их миссией было собирать информацию о расположении укрепленных пунктов Сил обороны и "точек ударов" российской авиации.



Полученные данные передавались руководителю группы (резиденту), который затем предоставлял их своему "куратору" из спецслужбы рф.



При обыске местожительства задержанных обнаружили компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались для разведывательной деятельности в интересах россии. Также изъяли три боевые гранаты.

Следователи Службы безопасности Украины уже уведомили троих из задержанных о подозрении в совершении государственной измены в условиях военного положения, сговора с группой лиц по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.



Четвертому фигуранту предъявлено обвинение в незаконном обращении с боевыми припасами по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Все задержанные находятся под стражей, им грозят разные сроки заключения, включая пожизненное лишение свободы.