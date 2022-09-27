СБУ разоблачила российского агента, который наводил дроны-камикадзе на Одесскую область

12:55 27 сентября Киев, Украина

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который «наводил» удары дронов-камикадзе государства-террориста россии по югу Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 27 сентября.



Как рассказали в ведомстве, злоумышленник разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге, собирая информацию о местах базирования подразделений ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники.



Он устанавливал точные координаты блокпостов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения.

"Эти данные враг планировал использовать для подготовки диверсий и осуществления воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе", - сообщили в СБУ

По данным следствия, предателем является житель города Рени, завербованный спецслужбами рф после начала полномасштабного вторжения.



Он передавал оккупантам разведданные через анонимный Telegram-канал, в виде «фотоотчета» и пометок на электронной карте с подробным

описанием «наблюдений».

Злоумышленник был задержан при попытке передачи закрытых сведений российским спецслужбам. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении.