СБУ разоблачила российских информаторов в Донецкой и Днепропетровской областях

Благодаря собранной Службой безопасности Украины доказательной базе, трое российских информаторов, участвовавших в корректировке воздушных атак оккупантов по территориям Донецкой и Днепропетровской областей, получили реальные сроки заключения.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ 4 сентября.
Согласно решению суда, один из злоумышленников приговорен к 14 годам лишения свободы, второй - к 12 годам, а третий преступник проведет в тюрьме 10 лет.
В частности, в Донецкой области был осужден местный житель, который предоставлял оккупантам информацию о местонахождении и перемещении украинских вооруженных сил и подразделений Службы безопасности на освобожденной территории, в частности, геолокацию штабов командования Вооруженных Сил Украины и подразделений СБУ.
Сотрудники СБУ задержали одного из российских информаторов в момент попытки передачи разведывательной информации военной разведке Южного военного округа вс рф через социальную сеть "Одноклассники".
Также была осуждена 24-летняя жительница города Новогродовка Покровского района, которая была привлечена к сотрудничеству спецслужбами россии еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.
Тогда злоумышленница ездила во временно оккупированный Донецк, где прошла курс диверсионной подготовки в полевых лагерях боевиков террористической организации "ДНР". После этого ее перевели в режим "ожидания" и отправили домой, а после 24 февраля 2022 года активировали для выполнения задач разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
По указаниям агрессора она ставила метки вблизи мест возможного базирования украинских военных и правоохранителей во фронтовых районах области. Сделанные "отметки" злоумышленница фотографировала и отправляла захватчикам с координатами для подготовки воздушных атак на места дислокации украинских защитников.
На Днепропетровщине осужден бывший уголовник, житель Каменского, который работал на ФСБ и готовил ракетный удар россии по одному из местных заводов. Для этого он фотографировал "периметр" и внутреннюю территорию промышленного объекта, а затем отправлял агрессору готовые снимки с привязкой к местности.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ 4 сентября.
Согласно решению суда, один из злоумышленников приговорен к 14 годам лишения свободы, второй - к 12 годам, а третий преступник проведет в тюрьме 10 лет.
В частности, в Донецкой области был осужден местный житель, который предоставлял оккупантам информацию о местонахождении и перемещении украинских вооруженных сил и подразделений Службы безопасности на освобожденной территории, в частности, геолокацию штабов командования Вооруженных Сил Украины и подразделений СБУ.
Сотрудники СБУ задержали одного из российских информаторов в момент попытки передачи разведывательной информации военной разведке Южного военного округа вс рф через социальную сеть "Одноклассники".
Также была осуждена 24-летняя жительница города Новогродовка Покровского района, которая была привлечена к сотрудничеству спецслужбами россии еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.
Тогда злоумышленница ездила во временно оккупированный Донецк, где прошла курс диверсионной подготовки в полевых лагерях боевиков террористической организации "ДНР". После этого ее перевели в режим "ожидания" и отправили домой, а после 24 февраля 2022 года активировали для выполнения задач разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
По указаниям агрессора она ставила метки вблизи мест возможного базирования украинских военных и правоохранителей во фронтовых районах области. Сделанные "отметки" злоумышленница фотографировала и отправляла захватчикам с координатами для подготовки воздушных атак на места дислокации украинских защитников.
На Днепропетровщине осужден бывший уголовник, житель Каменского, который работал на ФСБ и готовил ракетный удар россии по одному из местных заводов. Для этого он фотографировал "периметр" и внутреннюю территорию промышленного объекта, а затем отправлял агрессору готовые снимки с привязкой к местности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии