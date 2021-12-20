СБУ разоблачила подпольное производство фальсифицированного топлива

13:44 22 Март Киев, Украина





Было выявлено 200 тонн фальсифицированного топлива, сообщает пресс-центр Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность группировки, которая занималась незаконным изготовлением и сбытом топлива.Было выявлено 200 тонн фальсифицированного топлива, сообщает пресс-центр СБУ

"Для изготовления фальсифицированного дизтоплива и бензина в промышленных масштабах участники группы устроили на территории частной нефтебазы подпольный мини-завод. Готовую продукцию они реализовывали представителям агропредприятий Кировоградской, Полтавской и Винницкой областей", - говорится в сообщении.

Во время проведенных обысков силовики обнаружили более 200 тонн фальсифицированного топлива на общую сумму более пяти миллионов гривен.

Изъятая продукция и оборудование для ее изготовления направлены на экспертизу.



По предварительным данным следствия, незаконный бизнес организовали трое местных предпринимателей.



Открыто уголовное производство по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.