СБУ разоблачила подпольное производство фальсифицированного топлива

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность группировки, которая занималась незаконным изготовлением и сбытом топлива.
Было выявлено 200 тонн фальсифицированного топлива, сообщает пресс-центр СБУ.
Было выявлено 200 тонн фальсифицированного топлива, сообщает пресс-центр СБУ.
Во время проведенных обысков силовики обнаружили более 200 тонн фальсифицированного топлива на общую сумму более пяти миллионов гривен.
Изъятая продукция и оборудование для ее изготовления направлены на экспертизу.
По предварительным данным следствия, незаконный бизнес организовали трое местных предпринимателей.
Открыто уголовное производство по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии