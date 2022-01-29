СБУ разоблачила мошенников, которые продавали подделку на вакцину Pfizer

12:18 11 Май Киев, Украина





Стоимость одной фейковой вакцины составляла 250 долларов. Злоумышленники работали в первую очередь на клиентов из РФ и Индии. Сотрудники СБУ разоблачили международную преступную группировку, которая занималась продаже поддельной "вакцины" от американской компании «Pfizer».Стоимость одной фейковой вакцины составляла 250 долларов. Злоумышленники работали в первую очередь на клиентов из РФ и Индии.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"СБУ разоблачила международную преступную группировку, которая продавала поддельную вакцину от коронавируса. Злоумышленники широко рекламировали свои услуги и утверждали, что могут поставлять вакцину от американской компании Pfizer. На самом деле, они занимались мошенничеством и не имели никакого отношения к оригинальной продукции", - сообщили в спецслужбе.

Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне.

"Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания Pfizer официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать", - рассказали в СБУ.

В сети интернет, по данным спецслужбы, мошенники разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, якобы имеющих возможность поставлять вакцину от Pfizer.

"Чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, члены преступной группы предоставляли потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков. Среди прочего, там были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины. Стоимость одной фейковой "вакцины" составляла 250 долларов", - отметили в спецслужбе.

СБУ установила, что злоумышленники работали, в первую очередь, на клиентов с РФ и Индии - именно туда была таргетированная их рекламная кампания. Задокументированы факты получения подписки от "клиентов" на тысячи долларов США.



СБУ, в сотрудничестве с Минздравом Украины, разоблачила злоумышленников и перекрыла канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer в другие страны в конце апреля.