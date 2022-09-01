СБУ разоблачила личности оккупантов, которые пытали жителя Киева

15:13 30 августа Киев, Украина

Служба безопасности Украины идентифицировала троих российских палачей, из плена которых вырвался житель Киевской области во время контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы во вторник, 30 августа.



Мужчина рассказал, что россияне схватили его, после того как нашли в его телефоне антироссийские сообщения. Они связали ему руки и ноги, с завязанными глазами бросили в яму и закапывали живым, а откопали после того, как он начал задыхаться.



После этого оккупанты продержали украинца в яме около шести суток. А когда приблизились ВСУ, украинцу удалось совершить побег. Россияне открыли по нему огонь и ранили – мужчина получил пулевое ранение и открытый огнестрельный перелом.

СБУ установила личности российских военных преступников – это трое военных 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии рф:

Александр Борисов, 07.03.1999 г.р.;

Райан Мадяев, 06.06.2002 г.р.;

Максим Сулайндзюга, 25.08.1994 г.р.

"Именно их оккупационная группировка активно участвовала в массовых убийствах и пытках гражданского населения Бучанского района в феврале-марте этого года", – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств россиянам сообщено о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны.



СБУ утверждает, что установила данные и возможные места нахождения подозреваемых.