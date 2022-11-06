СБУ разоблачила крымского "судью", виновного в депортации крымчан

СБУ разоблачила "судью" из оккупированной Евпатории, способствовавшего новой депортации крымчан в Сибирь. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что бывший судья из временно оккупированного Крыма после захвата украинского полуострова добровольно присоединился к захватчикам, за что его назначили так называемым судьей Евпаторийского городского суда.
Предатель уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
Ранее сообщалось, что житель Киевской области получил 15 лет тюрьмы за то, что "сливал" российским оккупантам информацию об участниках самообороны в Броварском районе.
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