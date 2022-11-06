СБУ разоблачила крымского "судью", виновного в депортации крымчан

11:03 06 ноября Киев, Украина

СБУ разоблачила "судью" из оккупированной Евпатории, способствовавшего новой депортации крымчан в Сибирь. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что бывший судья из временно оккупированного Крыма после захвата украинского полуострова добровольно присоединился к захватчикам, за что его назначили так называемым судьей Евпаторийского городского суда.

"Находясь на "должности", вражеский приспешник принимал незаконные решения по принудительному выдворению местных жителей в отдаленные регионы россии, включая Сибирь. Он назначал "судебные" приговоры за якобы нарушение действующих «законов» страны-агрессора. Тем самым судья оккупационного органа грубо нарушал украинское законодательство и международное гуманитарное право", - говорится в сообщении СБУ.

Предатель уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Ранее сообщалось, что житель Киевской области получил 15 лет тюрьмы за то, что "сливал" российским оккупантам информацию об участниках самообороны в Броварском районе.