СБУ разоблачила коррупцию в Одессе, Львове и Житомире: аресты и подозрения чиновникам

12:53 06 сентября Киев, Украина





По результатам оперативных мероприятий задержаны 4 должностных лица таможенных органов, а чиновнице из налоговой уже сообщены о подозрении.



Установлено, что руководительница одного из подразделений Южного управления Государственной налоговой службы требовала взятку в 5 тыс. долларов США у местного предпринимателя ˗ обещала возобновить его хозяйственную деятельность, даже несмотря на риски в отчетной документации.



Служба безопасности разоблачила на коррупции чиновницу Государственной налоговой службы в Одесской области, а также ликвидировала коррупционные схемы на Одесской, Львовской и Житомирской таможнях По результатам оперативных мероприятий задержаны 4 должностных лица таможенных органов, а чиновнице из налоговой уже сообщены о подозрении.Установлено, что руководительница одного из подразделений Южного управления Государственной налоговой службы требовала взятку в 5 тыс. долларов США у местного предпринимателя ˗ обещала возобновить его хозяйственную деятельность, даже несмотря на риски в отчетной документации.

По материалам СБУ ей поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Также СБУ задержала таможенников, которые по взяткам «помогали» бизнесменам ввозить свои товары «по ускоренной процедуре», а также «обходить» обязательные импортные платежи.



🔹 Да, в Одессе:

задержан заместитель начальника управления местного подразделения Гостаможслужбы, который «занижал» для импортеров таможенную стоимость зарубежной продукции широкого потребления.



Ежемесячно чиновник проводил через схему почти 100 товарных контейнеров, каждый из которых «оценивал» в 500 американских долларов.



🔹 Во Львове:

задержан главный государственный инспектор таможенного поста «Краковец», который требовал деньги за несоздание бюрократических препятствий во время таможенного оформления международных отправлений.



В случае отказа – угрожал дополнительными проверками и затягиванием сроков прохождения таможенного контроля.



🔹 В Житомире:

по материалам СБУ перед судом предстанут глава местной таможни и ее подчиненный – начальник отдела контроля таможенной стоимости. Чиновники создали собственную организованную преступную группировку и регулярно получали взятки от предпринимателей за «беспрепятственный» ввоз иностранных товаров в Украину.



По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения к ответственности всех виновных лиц.