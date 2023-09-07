СБУ разоблачила коррупцию на таможнях и в налоговой службе в трех областях

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла коррупционные схемы, действовавшие на Одесской, Львовской и Житомирской таможнях. Также была разоблачена коррупция среди чиновников Государственной налоговой службы Одесской области, сообщает пресс-служба СБУ.
На данный момент правоохранительные органы задержали четыре должностных лица, работавших в таможенных органах. В отношении чиновницы Государственной налоговой службы Одесской области было объявлено подозрение.
По информации, руководитель одного из подразделений Южного управления Государственной налоговой службы требовала взятку в размере 5 тысяч долларов от местного предпринимателя. В обмен на взятку она обещала восстановить его хозяйственную деятельность, даже несмотря на нарушения в отчетной документации.
В отношении таможенных чиновников СБУ выяснила, что они принимали взятки и помогали бизнесменам ввозить свои товары "по ускоренной процедуре" и избегать обязательных импортных платежей. В частности, в Одессе был задержан заместитель начальника управления местного подразделения Гостаможслужбы, который снижал таможенную стоимость зарубежной продукции широкого потребления для импортеров.
В Львове задержан главный государственный инспектор таможенного поста "Краковец", который является центральной фигурой коррупционной схемы. Он требовал взятки в обмен на устранение бюрократических препятствий при таможенном оформлении международных отправлений. В случае отказа предоставить взятку, он угрожал дополнительными проверками и затягиванием процесса таможенного контроля.
В Житомире перед судом будут выступать руководительница местной таможни и ее подчиненный - начальник отдела контроля таможенной стоимости. Обвинения предъявлены в создании организованной преступной группировки, которая регулярно получала взятки от предпринимателей за "беспрепятственный" ввоз иностранных товаров в Украину.
Согласно данным СБУ, эта схема позволила чиновнику провести почти 100 товарных контейнеров каждый месяц, оценивая каждый из них в 500 долларов. Правоохранительные органы продолжают расследования по всем делам с целью привлечения к ответственности всех виновных лиц.
На данный момент правоохранительные органы задержали четыре должностных лица, работавших в таможенных органах. В отношении чиновницы Государственной налоговой службы Одесской области было объявлено подозрение.
По информации, руководитель одного из подразделений Южного управления Государственной налоговой службы требовала взятку в размере 5 тысяч долларов от местного предпринимателя. В обмен на взятку она обещала восстановить его хозяйственную деятельность, даже несмотря на нарушения в отчетной документации.
В отношении таможенных чиновников СБУ выяснила, что они принимали взятки и помогали бизнесменам ввозить свои товары "по ускоренной процедуре" и избегать обязательных импортных платежей. В частности, в Одессе был задержан заместитель начальника управления местного подразделения Гостаможслужбы, который снижал таможенную стоимость зарубежной продукции широкого потребления для импортеров.
В Львове задержан главный государственный инспектор таможенного поста "Краковец", который является центральной фигурой коррупционной схемы. Он требовал взятки в обмен на устранение бюрократических препятствий при таможенном оформлении международных отправлений. В случае отказа предоставить взятку, он угрожал дополнительными проверками и затягиванием процесса таможенного контроля.
В Житомире перед судом будут выступать руководительница местной таможни и ее подчиненный - начальник отдела контроля таможенной стоимости. Обвинения предъявлены в создании организованной преступной группировки, которая регулярно получала взятки от предпринимателей за "беспрепятственный" ввоз иностранных товаров в Украину.
Согласно данным СБУ, эта схема позволила чиновнику провести почти 100 товарных контейнеров каждый месяц, оценивая каждый из них в 500 долларов. Правоохранительные органы продолжают расследования по всем делам с целью привлечения к ответственности всех виновных лиц.
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