СБУ разоблачила коррупционную схему среди врачей и работников военкомата в столице

15:28 04 сентября Киев, Украина





Их деятельность сводилась к предоставлению "помощи" военнообязанным, чтобы те избегали призыва благодаря выдаче фиктивных медицинских заключений.



Чтобы обеспечить этот процесс, сотрудница медицинского центра предоставляла поддельные медицинские заключения своим сообщникам из военно-врачебной комиссии. За эти услуги "пациенты" должны были заплатить 11 тысяч долларов США каждый, а полученные средства участники схемы деловито распределяли между собой.



Для передачи взяток в действие был привлечен посредник, знакомый чиновников.



При проведении обысков по местам жительства и работы лиц, подозреваемых в преступных действиях, а также в их транспортных средствах, были обнаружены крупные суммы наличных денег, а также мобильные телефоны, печати и документы, содержащие улики в совершении преступлений.



На основе собранных доказательств было вынесено уведомление о подозрении должностным лицам из диагностического медицинского центра и военкомата, а также их посреднику по трем статьям Уголовного кодекса Украины: Спецслужба разоблачила коррупционную схему, в которой участвовали врачи и сотрудники военкомата в столице. В ходе масштабных операций были задержаны заведующая одним из отделений диагностического медицинского центра города и чиновница из местного военкомата.Их деятельность сводилась к предоставлению "помощи" военнообязанным, чтобы те избегали призыва благодаря выдаче фиктивных медицинских заключений.Чтобы обеспечить этот процесс, сотрудница медицинского центра предоставляла поддельные медицинские заключения своим сообщникам из военно-врачебной комиссии. За эти услуги "пациенты" должны были заплатить 11 тысяч долларов США каждый, а полученные средства участники схемы деловито распределяли между собой.Для передачи взяток в действие был привлечен посредник, знакомый чиновников.При проведении обысков по местам жительства и работы лиц, подозреваемых в преступных действиях, а также в их транспортных средствах, были обнаружены крупные суммы наличных денег, а также мобильные телефоны, печати и документы, содержащие улики в совершении преступлений.На основе собранных доказательств было вынесено уведомление о подозрении должностным лицам из диагностического медицинского центра и военкомата, а также их посреднику по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

Статья 28, часть 2 (совершение уголовного преступления по предварительному сговору группой лиц).

Статья 114-1, часть 1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований).

Статья 332, часть 3 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

На данный момент все трое подозреваемых находятся под стражей без права на внесение залога. Расследование продолжается с целью привлечения к ответственности всех участников схемы, включая руководство военкоматов и военных медицинских комиссий, которые также участвовали в преступной деятельности.



Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией их имущества.