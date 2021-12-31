СБУ разоблачила коррупционную схему чиновников Медсил ВСУ 

19:44 20 Август Киев, Украина

Чиновники Медицинских сил Вооруженных сил Украины разработали схему наживы на медмасках для военных.

"По данным предварительного расследования, сделку организовали начальник управления Командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником. Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 миллион гривен. За это участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах. При этом размер взятки был обусловлен объемом поставки - 1 гривна с каждой маски", - объяснили в СБУ

Оперативники задокументировали, что злоумышленники получили 400 тысяч гривен – первую часть отката. По данным следствия, деньги сразу разделили между собой и передали другим чиновникам из Командования Медсил.

Организаторов задержали, когда им передали оставшиеся 600 тысяч гривен. Правоохранители провели 13 обысков. В домах злоумышленников обнаружили деньги, которые передали накануне.

"Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения", - отчитались в СБУ.

В СБУ выясняют, связаны ли со схемой другие военные и члены руководства Командования Медсил.

Нарушителей разоблачили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Им помогли следователи Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством Специализированнной военной прокуратуры Офиса Генпрокурора.