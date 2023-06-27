СБУ разоблачила коллаборациониста, отключавшего электричество мирному населению

17:46 27 июня Киев, Украина

Спецслужбы Украины задержали на территории Лимана "главного инженера росэнерго", ответственного за отключение электроснабжения мирного населения и направление энергии в пользу захватчиков.



Этот коллаборационист был разоблачен Службой безопасности в результате проведения оперативных мероприятий на освобожденных территориях Донецкой области.



Предательские действия были совершены бывшим мастером электрических сетей в Лимане. В период временного захвата города он поддержал российских захватчиков и предложил свою помощь в войне против Украины.



В результате его участия в агрессивно настроенной "региональной энергоснабжающей компании рф", он был назначен "главным инженером". На этой должности он прекратил электроподачу для местного населения и перераспределил энергию на нужды захватчиков.



Среди его злодеяний была организация энергоснабжения оккупационной администрации Лимана, а также формирование местных "отделов милиции ДНР" и "военной комендатуры" рф с постоянным энергопотреблением.



Более того, этот коллаборационист обеспечивал непрерывное электроснабжение зданий, в которых размещались регулярные войска россии, оставляя при этом дома местных жителей без электричества.



Также он записывал видеокомментарии в поддержку оккупационного режима и распространял их через прокремлевские Телеграмм-каналы.



После освобождения Лимана преступник попытался скрыться, надеясь избежать судебного преследования.



Однако Служба безопасности благодаря своим оперативным действиям выявила его местонахождение и произвела задержание.



Ему было предъявлено обвинение в соответствии со статьями 27 часть 5 и 111-1 часть 4 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд принял решение о содержании злоумышленника под стражей. Ему грозит долгая тюремная срока за содеянные преступления.