СБУ разоблачила информатора, передававшего российским спецслужбам данные о ВСУ

Служба безопасности Украины разоблачила информаторку, предоставлявшую спецслужбам рф данные о расположении военных объектов и техники ВСУ вблизи Донецкой и Запорожской областей.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По имеющейся информации, полученные точки дислокации украинских подразделений она передавала через мессенджеры военной разведке рф, где их использовали для нанесения артиллерийских, минометных и авиа ударов".
Указывается, что военнослужащий россии, с которым она контактировала, пообещал ей российское гражданство и высокий уровень жизни, если бы захватчикам удалось захватить регион.
Женщине сообщили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), а суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
Указывается, что военнослужащий россии, с которым она контактировала, пообещал ей российское гражданство и высокий уровень жизни, если бы захватчикам удалось захватить регион.
Женщине сообщили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), а суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
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