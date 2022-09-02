СБУ разоблачила информатора, передававшего российским спецслужбам данные о ВСУ

15:35 02 сентября Киев, Украина

Служба безопасности Украины разоблачила информаторку, предоставлявшую спецслужбам рф данные о расположении военных объектов и техники ВСУ вблизи Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ

"Следствием установлено, что предательница – 31-летняя жительница Днепропетровской области, начавшая работу на врага в мае этого года. Она пошла на такой шаг несмотря на то, что состоит в браке с военнослужащим ВСУ и у них есть совместный сын. Ее муж, будучи на восточном фронте, регулярно перечислял деньги на содержание ребенка. Злоумышленница использовала своего мужа "в темную": расспрашивала данные о расположении его воинской части и других группировок ВСУ на передовых позициях",- говорится в сообщении.

По имеющейся информации, полученные точки дислокации украинских подразделений она передавала через мессенджеры военной разведке рф, где их использовали для нанесения артиллерийских, минометных и авиа ударов".



Указывается, что военнослужащий россии, с которым она контактировала, пообещал ей российское гражданство и высокий уровень жизни, если бы захватчикам удалось захватить регион.



Женщине сообщили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), а суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.