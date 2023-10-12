СБУ разоблачила информатора фсб, корректировавшего ракетные атаки в Донецкой области

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили еще одну информаторку фсб рф, которая корректировала ракетные атаки врага на прифронтовые территории Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По информации агентства, информаторка собирала данные о дислокации и перемещении сил украинской обороны в районе Краматорска, а также старалась выявить расположение средств радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.
Она также фиксировала места атак российских сил на социальную и жилую инфраструктуру города, чтобы предоставить детальные отчеты оккупантам.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По информации агентства, информаторка собирала данные о дислокации и перемещении сил украинской обороны в районе Краматорска, а также старалась выявить расположение средств радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.
Она также фиксировала места атак российских сил на социальную и жилую инфраструктуру города, чтобы предоставить детальные отчеты оккупантам.
Информация, собранная этой женщиной, использовалась захватчиками для подготовки и проведения новых атак на Краматорск, включая использование реактивных систем залпового огня, таких как "Смерч".
Подозреваемая была задержана в своем месте жительства и оказалась местной жительницей. Она была вербована агрессором через своего брата, который является боевиком, вступившим в ряды российских вооруженных группировок на востоке Украины. Женщина передавала информацию своему брату через мессенджер в виде текстовых и голосовых сообщений, а также медиафайлов, касающихся украинских объектов.
При обыске в ее квартире были обнаружены ноутбук и мобильный телефон с уликами ее деятельности. Ей предъявлены обвинения, и ей грозит до 15 лет тюрьмы.
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