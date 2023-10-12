СБУ разоблачила информатора фсб, корректировавшего ракетные атаки в Донецкой области

11:58 12 октября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-центр



По информации агентства, информаторка собирала данные о дислокации и перемещении сил украинской обороны в районе Краматорска, а также старалась выявить расположение средств радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.



Она также фиксировала места атак российских сил на социальную и жилую инфраструктуру города, чтобы предоставить детальные отчеты оккупантам. Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили еще одну информаторку фсб рф, которая корректировала ракетные атаки врага на прифронтовые территории Донецкой области.Об этом сообщает пресс-центр СБУ По информации агентства, информаторка собирала данные о дислокации и перемещении сил украинской обороны в районе Краматорска, а также старалась выявить расположение средств радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.Она также фиксировала места атак российских сил на социальную и жилую инфраструктуру города, чтобы предоставить детальные отчеты оккупантам.

Информация, собранная этой женщиной, использовалась захватчиками для подготовки и проведения новых атак на Краматорск, включая использование реактивных систем залпового огня, таких как "Смерч".



Подозреваемая была задержана в своем месте жительства и оказалась местной жительницей. Она была вербована агрессором через своего брата, который является боевиком, вступившим в ряды российских вооруженных группировок на востоке Украины. Женщина передавала информацию своему брату через мессенджер в виде текстовых и голосовых сообщений, а также медиафайлов, касающихся украинских объектов.



При обыске в ее квартире были обнаружены ноутбук и мобильный телефон с уликами ее деятельности. Ей предъявлены обвинения, и ей грозит до 15 лет тюрьмы.