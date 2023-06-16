СБУ разоблачила информатора ФСБ в Днепропетровской области

10:38 31 мая Киев, Украина

Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Кривого Рога, работавшую на ФСБ. Злоумышленница собирала для оккупантов разведданные о местах базирования и маршрутах перемещения Сил обороны в Кривом Роге и фиксировала последствия российских воздушных ударов по городу.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Захватчики использовали данные, переданные женщиной через Телеграм, для корректировки повторных и подготовки новых воздушных атак на Кривой Рог.



Женщина в начале полномасштабного вторжения россии поддержала агрессора и неоднократно высказывалась об этом среди окружающих. Таким образом, она попала в поле зрения фсб, которая впоследствии дистанционно привлекла ее к негласному сотрудничеству против Украины.



Для выполнения враждебных задач фигурантка самостоятельно объезжала улицы города и осуществляла скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов.



Следователи СБУ сообщили ей о подозрении.



Злоумышленница находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.