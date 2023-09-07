СБУ разоблачила и заблокировала канал нелегальной продажи оружия

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о разоблачении и блокировке двух каналов, через которые осуществлялась нелегальная продажа оружия. Эти каналы использовались для переброски российских автоматов и взрывчатки из зоны боевых действий и попадания их в руки криминалитета.
Министерство внутренних дел (МВД) Украины также подтвердило эту информацию в своем канале в Telegram.
По данным МВД, организатором сети нелегальной торговли оружием и боеприпасами был житель Днепропетровской области. В ходе обысков были изъяты значительные количества оружия и боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, ручные пулеметы, автоматы, ручные гранаты, гранатометные выстрелы, а также взрывчатые вещества и детонаторы.
Еще одного подозреваемого задержали на Херсонщине. Мужчина пытался незаконно продать автомат Калашникова и российский гранатомет. Он предлагал автоматический карабин АК-12 за значительную сумму.
Обоим задержанным были предъявлены обвинения в незаконном обращении с оружием и боеприпасами, за что им грозит до 7 лет тюремного заключения.
Министерство внутренних дел (МВД) Украины также подтвердило эту информацию в своем канале в Telegram.
По данным МВД, организатором сети нелегальной торговли оружием и боеприпасами был житель Днепропетровской области. В ходе обысков были изъяты значительные количества оружия и боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, ручные пулеметы, автоматы, ручные гранаты, гранатометные выстрелы, а также взрывчатые вещества и детонаторы.
Еще одного подозреваемого задержали на Херсонщине. Мужчина пытался незаконно продать автомат Калашникова и российский гранатомет. Он предлагал автоматический карабин АК-12 за значительную сумму.
Обоим задержанным были предъявлены обвинения в незаконном обращении с оружием и боеприпасами, за что им грозит до 7 лет тюремного заключения.
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