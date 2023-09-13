СБУ разоблачила и заблокировала 5 каналов незаконного выезда за границу

14:41 13 сентября Киев, Украина





Среди задержанных фигур - начальник одного из районных военкоматов на Харьковщине и руководительница филиала частного университета в Ровно. Эти преступники, за определенную плату, оказывали помощь своим клиентам в выезде в страны Евросоюза, используя поддельные документы или обход контрольных пунктов. Стоимость этих "услуг" варьировалась от 800 до 8 000 долларов США и зависела от срочности выезда и наличия посредников.



Благодаря оперативной работе СБУ удалось предотвратить незаконный выезд более ста уклонистов за пределы Украины. Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и заблокировала деятельность еще 5 каналов, которые специализировались на незаконных попытках выезда за границу мужчинам призывного возраста.Среди задержанных фигур - начальник одного из районных военкоматов на Харьковщине и руководительница филиала частного университета в Ровно. Эти преступники, за определенную плату, оказывали помощь своим клиентам в выезде в страны Евросоюза, используя поддельные документы или обход контрольных пунктов. Стоимость этих "услуг" варьировалась от 800 до 8 000 долларов США и зависела от срочности выезда и наличия посредников.Благодаря оперативной работе СБУ удалось предотвратить незаконный выезд более ста уклонистов за пределы Украины.

На Харьковщине был задержан начальник районного военкомата, который предоставлял потенциальным призывникам поддельные медицинские справки о непригодности к военной службе.



Для осуществления этой был задержан начальник районного военкомата, который предоставлял потенциальным призывникам поддельные медицинские справки о непригодности к военной службе.Для осуществления этой "схемы" чиновник вовлекал своих сообщников из местной военно-врачебной комиссии, которые оформляли клиентам "тяжелые диагнозы". Затем уклонисты планировали использовать эти фальшивки для нелегального выезда за границу.

В Ровно:



Служба безопасности Украины задержала директора областного филиала одного из частных университетов по обвинению в коррупции. Она предоставляла взятки, обещая военнообязанным "приоритетное" поступление в университет с отсрочкой призыва на службу. Далее, она обещала отправить "студентов" за границу, представляя это как обучение в партнерском учебном заведении в одной из стран Европейского союза.

В Закарпатье:



Были прекращены действия двух каналов нелегальной миграции за пределы Украины. В Тячевском районе один из злоумышленников "переправлял" уклонистов через реку, протекающую вдоль границы. Другая схема принадлежала жительнице Береговского района, которая переводила своих клиентов через границу по лесным тропам.

В Ивано-Франковской области:



Были выявлены три организатора, которые выводили уклонистов за границу через труднопроходимую горную местность. По всем обнаруженным случаям проводятся расследования с целью установления полного объема совершенных преступлений и наказания виновных.



За совершенные деяния злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.