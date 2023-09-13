СБУ разоблачила и заблокировала 5 каналов незаконного выезда за границу

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и заблокировала деятельность еще 5 каналов, которые специализировались на незаконных попытках выезда за границу мужчинам призывного возраста.
Среди задержанных фигур - начальник одного из районных военкоматов на Харьковщине и руководительница филиала частного университета в Ровно. Эти преступники, за определенную плату, оказывали помощь своим клиентам в выезде в страны Евросоюза, используя поддельные документы или обход контрольных пунктов. Стоимость этих "услуг" варьировалась от 800 до 8 000 долларов США и зависела от срочности выезда и наличия посредников.
Благодаря оперативной работе СБУ удалось предотвратить незаконный выезд более ста уклонистов за пределы Украины.
Среди задержанных фигур - начальник одного из районных военкоматов на Харьковщине и руководительница филиала частного университета в Ровно. Эти преступники, за определенную плату, оказывали помощь своим клиентам в выезде в страны Евросоюза, используя поддельные документы или обход контрольных пунктов. Стоимость этих "услуг" варьировалась от 800 до 8 000 долларов США и зависела от срочности выезда и наличия посредников.
Благодаря оперативной работе СБУ удалось предотвратить незаконный выезд более ста уклонистов за пределы Украины.
На Харьковщине был задержан начальник районного военкомата, который предоставлял потенциальным призывникам поддельные медицинские справки о непригодности к военной службе.
Для осуществления этой "схемы" чиновник вовлекал своих сообщников из местной военно-врачебной комиссии, которые оформляли клиентам "тяжелые диагнозы". Затем уклонисты планировали использовать эти фальшивки для нелегального выезда за границу.
Для осуществления этой "схемы" чиновник вовлекал своих сообщников из местной военно-врачебной комиссии, которые оформляли клиентам "тяжелые диагнозы". Затем уклонисты планировали использовать эти фальшивки для нелегального выезда за границу.
В Ровно:
Служба безопасности Украины задержала директора областного филиала одного из частных университетов по обвинению в коррупции. Она предоставляла взятки, обещая военнообязанным "приоритетное" поступление в университет с отсрочкой призыва на службу. Далее, она обещала отправить "студентов" за границу, представляя это как обучение в партнерском учебном заведении в одной из стран Европейского союза.
В Закарпатье:
Были прекращены действия двух каналов нелегальной миграции за пределы Украины. В Тячевском районе один из злоумышленников "переправлял" уклонистов через реку, протекающую вдоль границы. Другая схема принадлежала жительнице Береговского района, которая переводила своих клиентов через границу по лесным тропам.
Были прекращены действия двух каналов нелегальной миграции за пределы Украины. В Тячевском районе один из злоумышленников "переправлял" уклонистов через реку, протекающую вдоль границы. Другая схема принадлежала жительнице Береговского района, которая переводила своих клиентов через границу по лесным тропам.
В Ивано-Франковской области:
Были выявлены три организатора, которые выводили уклонистов за границу через труднопроходимую горную местность. По всем обнаруженным случаям проводятся расследования с целью установления полного объема совершенных преступлений и наказания виновных.
За совершенные деяния злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии