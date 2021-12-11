СБУ разоблачила группу сирийцев, которые организовали финансирование терроризма

19:42 16 Март Киев, Украина

Сотрудниками СБУ задержаны сирийцы, которые проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок", - говорится в сообщении.

По результатам ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранители изъяли наличных более чем 3,9 млн гривен, банковские карточки, которые использовались для незаконных операций, "черную бухгалтерию" и другие материалы, имеющие доказательственное значение.



Установлено, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.



Организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



Хавала - это системы вне банковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетных началах, которые имеют широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока.