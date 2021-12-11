СБУ разоблачила группу сирийцев, которые организовали финансирование терроризма

Сотрудниками СБУ задержаны сирийцы, которые проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По результатам ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранители изъяли наличных более чем 3,9 млн гривен, банковские карточки, которые использовались для незаконных операций, "черную бухгалтерию" и другие материалы, имеющие доказательственное значение.
Установлено, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.
Организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Хавала - это системы вне банковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетных началах, которые имеют широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока.
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