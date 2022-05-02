СБУ разоблачила группу интернет-агентов, координируемых из РФ

14:17 30 июля Киев, Украина

Киберспециалистами СБУ разоблачена разветвленная сеть вражеских агитаторов, злоумышленники занимались распространением в соцсетях призывов к изменению госграницы и захвату власти в Украине.

Об этом говорится в сообщении СБУ.



«Инструкции» для проведения информационно-подрывных операций через Интернет агитаторы получали от своих кураторов из РФ.



Во время обысков по месту жительства разоблаченной вражеской агентуры правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.



Так, на Закарпатье разоблачили должностное лицо местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на призывах к нарушению территориальной целостности государства. Свои «публикации» он размещал в социальных сетях.



Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконных действий.



Следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.



На Киевщине заблокирована противоправная деятельность жителя Броваров, который использовал соцсети для пропаганды агрессивной войны.



В Одесской области разоблачен местный агент вражеской сети. Злоумышленник агитировал за изменение границ государственной границы и захват власти в Украине. Свой контент он распространял через интернет-ресурсы, подконтрольные главарям незаконных вооруженных формирований так называемых «Л/ДНР».



На Львовщине разоблачили интернет-агитатора, который накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял деструктивный контент. Содержание «публикаций» нарушало равноправие граждан и могло привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.



В Винницкой области местный житель администрировал несколько антиукраинских сообществ в одной из социальных сетей. Агитатор призывал к насильственной смене власти и нарушению территориальной целостности Украины.