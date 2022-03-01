СБУ разоблачила двух иностранцев при попытке создания террористической группировки в Украине

Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось предотвратить попытку создания в Украине организации международной неонацистской группировки.
Как сообщается, ее участники причастны к ряду преступлений с рассовым подтекстом, совершенных в разных странах мира с использованием самодельных взрывных устройств.
«Оперативники спецслужбы установили двух иностранных граждан, прибывших в Украину для привлечения местных жителей в ряды экстремистов. Свою противоправную деятельность они осуществляли в Киеве, Харькове и Львове», — говорится в сообщении.
По данным следствия, участники террористической группы пытались поступить в одно из украинских военных подразделений для получения боевого опыта, который планировали использовать в своей преступной деятельности.
Кроме того, они подготовили и распространили в соцсетях видеоролик, в котором пропагандировали идеи неонацизма и призывали украинцев к совершению особо тяжких преступлений, в том числе убийств и терактов.
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Сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задокументировали все попытки международных экстремистов создать свой „филиал“ в нашей стране. Вынесено решение о принудительном возвращении вербовщиков в страну происхождения с последующим запретом въезда в Украину сроком три года», — рассказали в ведомстве.
О гражданах какой именно страны идет речь, в спецслужбе не уточнили.
О гражданах какой именно страны идет речь, в спецслужбе не уточнили.
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