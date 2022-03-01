СБУ разоблачила двух иностранцев при попытке создания террористической группировки в Украине

10:29 08 Октябрь Киев, Украина

Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось предотвратить попытку создания в Украине организации международной неонацистской группировки.



Как сообщается, ее участники причастны к ряду преступлений с рассовым подтекстом, совершенных в разных странах мира с использованием самодельных взрывных устройств.



«Оперативники спецслужбы установили двух иностранных граждан, прибывших в Украину для привлечения местных жителей в ряды экстремистов. Свою противоправную деятельность они осуществляли в Киеве, Харькове и Львове», — говорится в сообщении.



По данным следствия, участники террористической группы пытались поступить в одно из украинских военных подразделений для получения боевого опыта, который планировали использовать в своей преступной деятельности.



Кроме того, они подготовили и распространили в соцсетях видеоролик, в котором пропагандировали идеи неонацизма и призывали украинцев к совершению особо тяжких преступлений, в том числе убийств и терактов.







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