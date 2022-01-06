СБУ разоблачила чиновника военкомата на систематических поборах с призывников

Служба безопасности Украины разоблачила начальника отдела районного территориального центра Ковеля комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины на систематическом вымогательстве взяток.
Чиновник побуждал призывников к уплате неправомерной выгоды за предоставление им отсрочки от прохождения срочной военной службы.
Об этом сообщило управление СБУ в Волынской области в Фейсбуке.
Правоохранители задержали чиновника возле военкомата при получении второй части взятки от одного из местных жителей.
Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились оперативниками СБУ в Волынской области совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Волынской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.
Чиновник побуждал призывников к уплате неправомерной выгоды за предоставление им отсрочки от прохождения срочной военной службы.
Об этом сообщило управление СБУ в Волынской области в Фейсбуке.
Правоохранители задержали чиновника возле военкомата при получении второй части взятки от одного из местных жителей.
Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились оперативниками СБУ в Волынской области совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Волынской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.
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