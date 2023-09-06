СБУ разоблачила агента россии, готовившего теракт на киевские ТЭЦ

Служба безопасности Украины задержала агента российской военной разведки, который собирал данные для обстрела киевских ТЭЦ во время отопительного сезона.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленником оказался директор департамента одной из столичных страховых компаний. Он был завербован российскими спецслужбами после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.
Прикрываясь ведением страхового бизнеса, чиновник инициировал личные встречи с руководителями киевских энергогенерирующих предприятий под предлогом заключения договоров страхования. Однако на самом деле он использовал эти встречи для сбора информации о масштабах повреждений и актуальном техническом состоянии атакованных агрессором электростанций в Киеве.
Все полученные разведданные агент передавал своему куратору в москве. Эта информация предназначалась для подготовки и корректировки повторных воздушных ударов по энергопредприятиям столицы на период отопительного сезона.
Сотрудники СБУ задержали российского агента по месту его проживания в одном из поселков Киевской области. Во время обыска у него был обнаружен мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленником оказался директор департамента одной из столичных страховых компаний. Он был завербован российскими спецслужбами после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.
Прикрываясь ведением страхового бизнеса, чиновник инициировал личные встречи с руководителями киевских энергогенерирующих предприятий под предлогом заключения договоров страхования. Однако на самом деле он использовал эти встречи для сбора информации о масштабах повреждений и актуальном техническом состоянии атакованных агрессором электростанций в Киеве.
Все полученные разведданные агент передавал своему куратору в москве. Эта информация предназначалась для подготовки и корректировки повторных воздушных ударов по энергопредприятиям столицы на период отопительного сезона.
Сотрудники СБУ задержали российского агента по месту его проживания в одном из поселков Киевской области. Во время обыска у него был обнаружен мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.
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