СБУ разоблачила агента фсб, готовившего атаки на инфраструктуру в Винницкой области

Служба безопасности Украины разоблачила агента фсб, который занимался подготовкой серии воздушных атак россии на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры в Винницкой области.
Агент выполнял задачи вражеской разведки, осматривая железнодорожные станции и электроподстанции, а также собирая информацию о техническом состоянии этих объектов. Полученные разведданные агент должен был передавать своему "куратору" из фсб через анонимный почтовый ящик, предоставляя точные координаты и фото украинских объектов с текстовыми разъяснениями.
В планах оккупантов были удары по критической инфраструктуре региона с использованием ракетного вооружения и дронов-камикадзе. В случае успеха операции агенту обещали денежное вознаграждение, а затем "эвакуацию" на территорию россии.
Сотрудники СБУ помешали выполнению планов агрессора, задержав его приспешника на этапе сбора разведданных для передачи оккупантам.
Задержанный агент был 57-летним жителем Хмельницкого района, завербованным фсб в мае этого года из-за его прокремлевских взглядов, распространяемых им на странице в социальной сети "Одноклассники".
Служба безопасности Украины обвиняет задержанного в государственной измене и продолжает расследование, которое может привести к пожизненному заключению.
Агент выполнял задачи вражеской разведки, осматривая железнодорожные станции и электроподстанции, а также собирая информацию о техническом состоянии этих объектов. Полученные разведданные агент должен был передавать своему "куратору" из фсб через анонимный почтовый ящик, предоставляя точные координаты и фото украинских объектов с текстовыми разъяснениями.
В планах оккупантов были удары по критической инфраструктуре региона с использованием ракетного вооружения и дронов-камикадзе. В случае успеха операции агенту обещали денежное вознаграждение, а затем "эвакуацию" на территорию россии.
Сотрудники СБУ помешали выполнению планов агрессора, задержав его приспешника на этапе сбора разведданных для передачи оккупантам.
Задержанный агент был 57-летним жителем Хмельницкого района, завербованным фсб в мае этого года из-за его прокремлевских взглядов, распространяемых им на странице в социальной сети "Одноклассники".
Служба безопасности Украины обвиняет задержанного в государственной измене и продолжает расследование, которое может привести к пожизненному заключению.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии