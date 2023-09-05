СБУ разоблачила группировку, занимавшуюся поставкой прекурсоров для наркотиков

Служба безопасности Украины (СБУ) обезвредила организованную преступную группировку, занимавшуюся контрабандой иностранных прекурсоров для изготовления "тяжелых" психотропов.
Во время многоэтапной спецоперации на территории Киевской области были задержаны четыре ключевых организатора преступной группы. Задокументировано, что они переправили из Восточной Азии в Украину две тонны прекурсоров для изготовления особо опасных психотропов, в том числе PVP и мефедрона.
Стоимость этой партии запрещенных веществ на черном рынке составляет почти 100 млн гривен.
Установлено, что фигуранты переправляли прекурсоры в Украину под видом иностранных строительных смесей через международные почтовые сервисы. Завезенную "продукцию" злоумышленники сбывали своим "оптовым" покупателям, которые контролировали нарколаборатории по изготовлению психотропов в разных регионах страны.
В дальнейшем дельцы продавали готовый товар через разветвленную сеть наркодилеров, а полученные "прибыли" распределяли между собой.
Контрабандные прекурсоры фигуранты складировали в нескольких гаражных помещениях на территории Киевской области. Для маскировки преступной деятельности "склады" были арендованы подставными лицами, которые формально не имели отношения к наркогруппировке.
В настоящее время следствие продолжается. Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.
Во время многоэтапной спецоперации на территории Киевской области были задержаны четыре ключевых организатора преступной группы. Задокументировано, что они переправили из Восточной Азии в Украину две тонны прекурсоров для изготовления особо опасных психотропов, в том числе PVP и мефедрона.
Стоимость этой партии запрещенных веществ на черном рынке составляет почти 100 млн гривен.
Установлено, что фигуранты переправляли прекурсоры в Украину под видом иностранных строительных смесей через международные почтовые сервисы. Завезенную "продукцию" злоумышленники сбывали своим "оптовым" покупателям, которые контролировали нарколаборатории по изготовлению психотропов в разных регионах страны.
В дальнейшем дельцы продавали готовый товар через разветвленную сеть наркодилеров, а полученные "прибыли" распределяли между собой.
Контрабандные прекурсоры фигуранты складировали в нескольких гаражных помещениях на территории Киевской области. Для маскировки преступной деятельности "склады" были арендованы подставными лицами, которые формально не имели отношения к наркогруппировке.
В настоящее время следствие продолжается. Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.
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