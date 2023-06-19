СБУ: раскрыта схема вымогательства у украинских экспортеров агропродукции

12:54 19 июня Киев, Украина





Об этом сообщила Служба безопасности Украины.



В преступной схеме участвовали сотрудники Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области и Одесской областной фитосанитарной лаборатории, которые были причастны к организации сделок.



Ежемесячные доходы организаторов этой схемы достигали 1 миллиона долларов.



Чиновники предоставляли предпринимателям гарантии безпрепятственного оформления лабораторных исследований и сертификатов соответствия сельхозпродукции. Именно эти разрешительные документы являются ключевыми для продажи зерновых продуктов за рубежом.



В деятельности преступной группы также участвовали руководители аффилированных частных компаний, которые осуществляли документальное сопровождение грузов.



Было установлено, что зернотрейдеры должны были выплачивать взятки наличными или переводить суммы на банковские счета, контролируемые должностными лицами.



Сотрудники Служба безопасности раскрыла действия чиновников, которые взимали "отчисления" от представителей отечественных компаний, занимающихся экспортом украинского зерна.Об этом сообщила Служба безопасности Украины.В преступной схеме участвовали сотрудники Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области и Одесской областной фитосанитарной лаборатории, которые были причастны к организации сделок.Ежемесячные доходы организаторов этой схемы достигали 1 миллиона долларов.Чиновники предоставляли предпринимателям гарантии безпрепятственного оформления лабораторных исследований и сертификатов соответствия сельхозпродукции. Именно эти разрешительные документы являются ключевыми для продажи зерновых продуктов за рубежом.В деятельности преступной группы также участвовали руководители аффилированных частных компаний, которые осуществляли документальное сопровождение грузов.Было установлено, что зернотрейдеры должны были выплачивать взятки наличными или переводить суммы на банковские счета, контролируемые должностными лицами.Сотрудники СБУ фиксировали несколько фактов получения взяток должностными лицами.

В результате комплексных оперативных мероприятий были задержаны бывший руководитель Управления фитосанитарной безопасности регионального управления Госпродпотребслужбы, заместитель руководителя и инспекторы Одесской областной фитосанитарной лаборатории, а также трое руководителей подконтрольных фирм.



Подозреваемым были предъявлены обвинения в соответствии со следующими статьями Уголовного кодекса Украины:

частью 5 статьи 27 и частью 3 статьи 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);

частью 3 статьи 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы).

На данный момент четырем подозреваемым были назначены меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен каждому. Еще двум подозреваемым был назначен круглосуточный домашний арест. Расследование продолжается для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления.



Совместные действия СБУ и Национальной полиции проводились при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.