СБУ раскрыла схемы уклонения от мобилизации в трех областях

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила новые схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу граждан призывного возраста в Львовской, Черкасской и Сумской областях. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба СБУ.
В рамках комплексных операций СБУ задержала организаторов подобных схем, которые предлагали военнообязанным избежать призыва, используя поддельные удостоверения волонтеров или водителей международных грузовых рейсов.
За такие "услуги" участники схем требовали до 7000 долларов с одного уклониста, сумма зависела от региона и срочности решения вопроса.
В Черкассах был задержан представитель военно-врачебной комиссии, который брал взятки и обещал оформить статус волонтера, чтобы обеспечить выезд за границу.
В Сумах была выявлена схема незаконного выезда за границу, где злоумышленники оформляли клиентов как водителей международных грузовых рейсов.
Сотрудники СБУ задержали восьмерых "дальнобойщиков" с фейковыми документами, которые пытались нелегально пересечь границу.
На Львовщине разоблачена фиктивная фирма международных транспортных перевозок, которая использовалась для нелегального выезда граждан за границу.
Расследование по всем выявленным случаям продолжается с целью установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до девяти лет тюрьмы.
В рамках комплексных операций СБУ задержала организаторов подобных схем, которые предлагали военнообязанным избежать призыва, используя поддельные удостоверения волонтеров или водителей международных грузовых рейсов.
За такие "услуги" участники схем требовали до 7000 долларов с одного уклониста, сумма зависела от региона и срочности решения вопроса.
В Черкассах был задержан представитель военно-врачебной комиссии, который брал взятки и обещал оформить статус волонтера, чтобы обеспечить выезд за границу.
В Сумах была выявлена схема незаконного выезда за границу, где злоумышленники оформляли клиентов как водителей международных грузовых рейсов.
Сотрудники СБУ задержали восьмерых "дальнобойщиков" с фейковыми документами, которые пытались нелегально пересечь границу.
На Львовщине разоблачена фиктивная фирма международных транспортных перевозок, которая использовалась для нелегального выезда граждан за границу.
Расследование по всем выявленным случаям продолжается с целью установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до девяти лет тюрьмы.
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