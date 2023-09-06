СБУ раскрыла схему побега боевика "ДНР" в Приднестровье

Служба безопасности Украины задержала боевика "ДНР", который пытался сбежать в Приднестровье, чтобы избежать наказания за свои преступления.
По данным следствия, задержанный житель города Константиновка Донецкой области в 2014 году присоединился к так называемому "славянскому полку". Там он участвовал в блокировании дорог и похищениях граждан Украины, а также в пропаганде вступления в "ДНР".
Однако, еще до начала полномасштабного вторжения россии в Украину он покинул ряды боевиков и пытался скрыться на подконтрольной Украине территории.
По данным следствия, задержанный житель города Константиновка Донецкой области в 2014 году присоединился к так называемому "славянскому полку". Там он участвовал в блокировании дорог и похищениях граждан Украины, а также в пропаганде вступления в "ДНР".
Однако, еще до начала полномасштабного вторжения россии в Украину он покинул ряды боевиков и пытался скрыться на подконтрольной Украине территории.
СБУ установила, что задержанный планировал сбежать в Приднестровье, где его бы не экстрадировали в Украину.
Подозреваемый был задержан в одном из приграничных районов Винницкой области. При обыске у него был обнаружен мобильный телефон с доказательствами его причастности к преступлениям.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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