СБУ раскрыла схему побега боевика "ДНР" в Приднестровье

10:50 29 августа Киев, Украина





По данным следствия, задержанный житель города Константиновка Донецкой области в 2014 году присоединился к так называемому "славянскому полку". Там он участвовал в блокировании дорог и похищениях граждан Украины, а также в пропаганде вступления в "ДНР".



Однако, еще до начала полномасштабного вторжения россии в Украину он покинул ряды боевиков и пытался скрыться на подконтрольной Украине территории. Служба безопасности Украины задержала боевика "ДНР", который пытался сбежать в Приднестровье, чтобы избежать наказания за свои преступления.По данным следствия, задержанный житель города Константиновка Донецкой области в 2014 году присоединился к так называемому "славянскому полку". Там он участвовал в блокировании дорог и похищениях граждан Украины, а также в пропаганде вступления в "ДНР".Однако, еще до начала полномасштабного вторжения россии в Украину он покинул ряды боевиков и пытался скрыться на подконтрольной Украине территории.

СБУ установила, что задержанный планировал сбежать в Приднестровье, где его бы не экстрадировали в Украину.

Подозреваемый был задержан в одном из приграничных районов Винницкой области. При обыске у него был обнаружен мобильный телефон с доказательствами его причастности к преступлениям.



Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.



Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.