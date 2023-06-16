11:47 05 июня Киев, Украина

Служба безопасности задержала группу российских агентов, шпионивших за "центрами принятия решений" в трех украинских регионах.



/>СБУ провела масштабную спецоперацию, в результате которой были задержаны трое участников агентурной сети и раскрыта личность их российского куратора.



В соответствии с заданием ФСБ рф, злоумышленники собирали разведданные о локациях, вооружении и личном составе Сил обороны в центральной и южной частях Украины.



За каждое задание агенты получали вознаграждение до 550 долларов на свои личные карты, причем сумма зависела от срочности и качества выполненной работы. Коммуникацию с российскими спецслужбами они поддерживали через мессенджеры.

Один из задержанных в Винницкой области пытался определить координаты Штаба командования Воздушных Сил ВСУ и подразделений Национальной гвардии.



Он осуществлял фото- и видеосъемку украинских объектов и прилегающей местности из окон магазинов и других зданий рядом с ними.



В Днепропетровской области был разоблачен агент ФСБ с позывным "Гром", который создавал схемы оборонительных рубежей на территории Кривого Рога и определял места хранения техники и боеприпасов в городе.



Он представлялся безработным и в рамках своей "легенды" периодически устраивался на подсобные работы вблизи или на территории критических объектов. Его задачей также было получение планов эвакуации и схем зданий местных подразделений Сил обороны, включая СБУ.



В Одессе задержан российский агент, выведывавший пароли для передвижения в комендантский час и блокпостах.

СБУ задержала участника российской агентурной сети, который занимался получением паролей для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда через блокпосты. Чтобы получить эти сведения, он использовал своих знакомых среди украинских военных и правоохранителей в тайной манере.



Кроме того, агент был задачей определить GPS-координаты военных объектов в районе областного центра, путешествуя по местности и делая специальные отметки на электронных картах.



Следователи СБУ предъявили подозрение задержанному в государственной измене. В настоящее время предатели находятся под стражей, а им грозит пожизненное заключение за их преступные действия.