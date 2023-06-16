СБУ раскрыла попытку российской диверсии на железнодорожном объекте в Донецкой области

25 мая пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила о успешной операции, в результате которой был задержан агент Федеральной службы безопасности российской федерации (ФСБ).
По информации следствия, агент планировал подрыв участка пути на Авдеевском направлении и был задержан во время многоэтапной спецоперации на железнодорожном объекте в Донецкой области. Преступник должен был забрать взрывчатку из заранее подготовленного тайника и установить ее незаметно рядом с подвижным составом.
Отмечается, что пособником российского агента стал работник железнодорожной станции из города Украинск, которого ФСБ привлекла к сотрудничеству.
Мужчина попал в поле зрения российской спецслужбы как активный пользователь запрещенных соцсетей, высказывая поддержку рашистам.
Информаторкой, связывающей фигуранта с ФСБ, оказалась медработница российской оккупационной группировки "Спарта", находящаяся на временно захваченной территории Донецкой области.
Мужчина передавал захватчикам информацию о локациях украинских военных и координатах подразделений Вооруженных Сил Украины на Авдеевском направлении.
В результате полученных данных, российскому агенту было поручено осуществить диверсию на железнодорожном объекте. При задержании у преступника был изъят мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в отношении Украины.
Задержанный лицо стало подозреваемым в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, по статье 111 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, а ему грозит пожизненное заключение.
По информации следствия, агент планировал подрыв участка пути на Авдеевском направлении и был задержан во время многоэтапной спецоперации на железнодорожном объекте в Донецкой области. Преступник должен был забрать взрывчатку из заранее подготовленного тайника и установить ее незаметно рядом с подвижным составом.
Отмечается, что пособником российского агента стал работник железнодорожной станции из города Украинск, которого ФСБ привлекла к сотрудничеству.
Мужчина попал в поле зрения российской спецслужбы как активный пользователь запрещенных соцсетей, высказывая поддержку рашистам.
Информаторкой, связывающей фигуранта с ФСБ, оказалась медработница российской оккупационной группировки "Спарта", находящаяся на временно захваченной территории Донецкой области.
Мужчина передавал захватчикам информацию о локациях украинских военных и координатах подразделений Вооруженных Сил Украины на Авдеевском направлении.
В результате полученных данных, российскому агенту было поручено осуществить диверсию на железнодорожном объекте. При задержании у преступника был изъят мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в отношении Украины.
Задержанный лицо стало подозреваемым в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, по статье 111 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, а ему грозит пожизненное заключение.
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