СБУ раскрыла незаконную передачу информации киевской ИТ-компанией в россию

13:14 20 июня Киев, Украина





Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



По результатам расследования установлено, что возможность утечки существовала через систему электронного документооборота. Итак, киевская компания, специализирующаяся на информационных технологиях, которая устанавливала программное обеспечение в государственном учреждении, предоставила доступ к базам данных своим коллегам из временно оккупированной территории.



Однако оказалось, что эти "коллеги" на самом деле являются представителями террористической организации "Донецкая народная республика" (ДНР), действующими под прикрытием сотрудников донецкого "филиала" этой компании.



Благодаря полученному онлайн-доступу злоумышленники планировали регулярно передавать информацию из области военной активности.



В ходе комплексных операций сотрудники Органа безопасности установили, что врага больше всего интересовали сведения о последствиях российских воздушных ударов по энергетической инфраструктуре региона.



Кроме того, захватчики стремились получить точные координаты электроподстанций, на которых проводились или все еще продолжаются работы по восстановлению после обстрелов.



Эти сведения позволили бы врагу спланировать и осуществить повторные воздушные атаки на указанные объекты.



Во время обысков в офисе информационно-технологической компании и в жилищах злоумышленников в Киеве были обнаружены следующие материалы: Сотрудники СБУ раскрыли деятельность киевской информационно-технологической компании, которая пыталась незаконно передать российским структурам информацию из электронных систем оперативно-военной активности на прифронтовых территориях.Об этом сообщает Служба безопасности Украины.По результатам расследования установлено, что возможность утечки существовала через систему электронного документооборота. Итак, киевская компания, специализирующаяся на информационных технологиях, которая устанавливала программное обеспечение в государственном учреждении, предоставила доступ к базам данных своим коллегам из временно оккупированной территории.Однако оказалось, что эти "коллеги" на самом деле являются представителями террористической организации "Донецкая народная республика" (ДНР), действующими под прикрытием сотрудников донецкого "филиала" этой компании.Благодаря полученному онлайн-доступу злоумышленники планировали регулярно передавать информацию из области военной активности.В ходе комплексных операций сотрудники Органа безопасности установили, что врага больше всего интересовали сведения о последствиях российских воздушных ударов по энергетической инфраструктуре региона.Кроме того, захватчики стремились получить точные координаты электроподстанций, на которых проводились или все еще продолжаются работы по восстановлению после обстрелов.Эти сведения позволили бы врагу спланировать и осуществить повторные воздушные атаки на указанные объекты.Во время обысков в офисе информационно-технологической компании и в жилищах злоумышленников в Киеве были обнаружены следующие материалы:

компьютеры и мобильные телефоны, содержащие доказательства их враждебной деятельности;

печати и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с донецким "филиалом".

На основании собранных улик был задержан один из руководителей подрядной компании из столицы. Сотрудники органа безопасности сообщили ему о подозрении по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации, часть 1).



Также по этой же статье преступные действия пятерых его сообщников из временно оккупированного Донецка признаются уголовным преступлением. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.



Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Комплексные операции проводились под руководством Офиса Генерального прокурора.