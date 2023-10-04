СБУ раскрыла незаконную деятельность священников: оружие и детская порнография

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что с начала полномасштабной войны было разоблачено более 60 духовных лиц Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которые сотрудничали с россией и занимались незаконной деятельностью, такой как продажа оружия и детской порнографии.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно официальному заявлению, СБУ активно борется с деструктивной деятельностью российских спецслужб и преступных группировок в религиозной среде Украины. В ходе этой борьбы, начиная с начала российской агрессии, было начато 68 уголовных дел в отношении представителей УПЦ МП, из которых 14 - митрополиты церкви. Среди выявленных преступлений - госизмена, коллаборационизм и сотрудничество с страной-агрессором. Также правоохранители расследуют 18 уголовных дел по фактам публичной агитации к религиозной ненависти, а также касающиеся продажи огнестрельного оружия и распространения детской порнографии.
СБУ также отмечает, что 26 представителям УПЦ МП были предъявлены обвинения, а 19 из них уже получили судебные приговоры. Некоторые из осужденных духовных лиц были обменяны на украинских воинов, находившихся в плену у российских вооруженных сил.
СБУ сообщила о задержании духовного лица Горловской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), который, по данным СБУ, организовал собрание общины после оккупации Лимана с целью "избрания" руководства местной оккупационной администрации. Этот клирик был приговорен к 7 годам лишения свободы, но позднее его обменяли на украинских воинов, находившихся в плену у российских вооруженных сил.
Также СБУ сообщила о приговоре к 5 годам тюремного заключения управляющего Тульчинской епархией УПЦ (МП) в Винницкой области. Этот клирик был осужден за пропаганду вооруженной агрессии россии среди прихожан и оправдание временной оккупации части территории Украины.
Помимо этого, СБУ сообщила, что 19 представителям УПЦ МП, у которых есть российские паспорта и которые распространяли прокремлевские нарративы о войне в Украине, было лишено гражданства Украины. Среди них митрополиты из различных областей Украины, включая временно оккупированный Крым. Кроме того, более 177 клириков Русской православной церкви (РПЦ) были лишены права въезда в Украину по данным СБУ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно официальному заявлению, СБУ активно борется с деструктивной деятельностью российских спецслужб и преступных группировок в религиозной среде Украины. В ходе этой борьбы, начиная с начала российской агрессии, было начато 68 уголовных дел в отношении представителей УПЦ МП, из которых 14 - митрополиты церкви. Среди выявленных преступлений - госизмена, коллаборационизм и сотрудничество с страной-агрессором. Также правоохранители расследуют 18 уголовных дел по фактам публичной агитации к религиозной ненависти, а также касающиеся продажи огнестрельного оружия и распространения детской порнографии.
СБУ также отмечает, что 26 представителям УПЦ МП были предъявлены обвинения, а 19 из них уже получили судебные приговоры. Некоторые из осужденных духовных лиц были обменяны на украинских воинов, находившихся в плену у российских вооруженных сил.
СБУ сообщила о задержании духовного лица Горловской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), который, по данным СБУ, организовал собрание общины после оккупации Лимана с целью "избрания" руководства местной оккупационной администрации. Этот клирик был приговорен к 7 годам лишения свободы, но позднее его обменяли на украинских воинов, находившихся в плену у российских вооруженных сил.
Также СБУ сообщила о приговоре к 5 годам тюремного заключения управляющего Тульчинской епархией УПЦ (МП) в Винницкой области. Этот клирик был осужден за пропаганду вооруженной агрессии россии среди прихожан и оправдание временной оккупации части территории Украины.
Помимо этого, СБУ сообщила, что 19 представителям УПЦ МП, у которых есть российские паспорта и которые распространяли прокремлевские нарративы о войне в Украине, было лишено гражданства Украины. Среди них митрополиты из различных областей Украины, включая временно оккупированный Крым. Кроме того, более 177 клириков Русской православной церкви (РПЦ) были лишены права въезда в Украину по данным СБУ.
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