СБУ раскрыла коллаборациониста во фронтовых районах Донецкой области

Служба безопасности Украины раскрыла очередного коллаборациониста во время контрдиверсионных мероприятий во фронтовых районах Донецкой области.
Это стало известно по сообщению пресс-службы СБУ, опубликованному 20 июня.
Злоумышленник передавал Федеральной службе безопасности рф информацию о местоположении и направлении передвижения подразделений Вооруженных сил Украины, задействованных в контратакующих операциях в районе Бахмута. Особый интерес противника вызывали координаты боевых позиций и маршруты передвижения Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.
Также предатель передавал российским спецслужбам информацию о расположении складов с горюче-смазочными материалами и числе военных колонн Сил обороны, проходящих через украинские блокпосты.
Информатор использовал вымышленное имя для передачи данных российским спецслужбам через мессенджеры. Он также регулярно удалял свою переписку с ФСБ рф.
Разведывательная информация была важна оккупантам для планирования своих действий, направленных на сдерживание контратак ВСУ на восточном фронте, включая точные артиллерийские обстрелы.
Сотрудники СБУ задержали российского информатора, который пытался сорвать контратаки 3-й штурмовой бригады ВСУ под Бахмутом.
Задержание противника произошло во время передачи информации захватчику, при попытке "на горячем".
Согласно данным следствия, фигурантом дела является житель Константиновки Донецкой области. В начале июня этого года он был привлечен российскими спецслужбами к незаконной деятельности. Он попал в поле зрения спецслужб из-за многократных антиукраинских комментариев под фейковыми новостями на прокремлевских Telegram-каналах.
Задержанному было предъявлено обвинение в коллаборационной деятельности. Он находится под стражей и может быть осужден на срок до 15 лет лишения свободы.
Это стало известно по сообщению пресс-службы СБУ, опубликованному 20 июня.
Злоумышленник передавал Федеральной службе безопасности рф информацию о местоположении и направлении передвижения подразделений Вооруженных сил Украины, задействованных в контратакующих операциях в районе Бахмута. Особый интерес противника вызывали координаты боевых позиций и маршруты передвижения Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.
Также предатель передавал российским спецслужбам информацию о расположении складов с горюче-смазочными материалами и числе военных колонн Сил обороны, проходящих через украинские блокпосты.
Информатор использовал вымышленное имя для передачи данных российским спецслужбам через мессенджеры. Он также регулярно удалял свою переписку с ФСБ рф.
Разведывательная информация была важна оккупантам для планирования своих действий, направленных на сдерживание контратак ВСУ на восточном фронте, включая точные артиллерийские обстрелы.
Сотрудники СБУ задержали российского информатора, который пытался сорвать контратаки 3-й штурмовой бригады ВСУ под Бахмутом.
Задержание противника произошло во время передачи информации захватчику, при попытке "на горячем".
Согласно данным следствия, фигурантом дела является житель Константиновки Донецкой области. В начале июня этого года он был привлечен российскими спецслужбами к незаконной деятельности. Он попал в поле зрения спецслужб из-за многократных антиукраинских комментариев под фейковыми новостями на прокремлевских Telegram-каналах.
Задержанному было предъявлено обвинение в коллаборационной деятельности. Он находится под стражей и может быть осужден на срок до 15 лет лишения свободы.
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