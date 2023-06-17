СБУ раскрыла информаторку, работавшую на вражескую сторону в Сумской области

В рамках контрдиверсионных операций на территории Сумской области, Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла еще одну информаторку, работавшую на вражескую сторону.
Была раскрыта жительница города Глухов, которая передавала Федеральной службе безопасности (ФСБ) информацию о расположении и численности вооруженных сил Украины, задействованных в обороне северных рубежей страны.
Она также предоставляла данные о последствиях российских обстрелов, особенно координаты разрушенных объектов местной инфраструктуры.
Эта информация была необходима захватчикам для планирования новых атак и корректировки повторных нападений с использованием артиллерии, минометов и дронов-камикадзе.
Контрразведчики СБУ задержали информаторку в момент передачи разведывательных данных российской спецслужбе.
Следствие выяснило, что она поддерживала связь с оккупантами через своего родственника, гражданина российской федерации, проживающего в россии и имеющего длительный опыт сотрудничества с ФСБ.
При обыске в месте жительства задержанной были обнаружены компьютерное оборудование и мобильные телефоны, которые она использовала для фотографирования украинских объектов и передачи полученных сведений в россию.
В настоящее время следователи СБУ ознакомили информаторку с обвинениями.
Суд принял решение о содержании под стражей. За ее преступление ей грозит до 8 лет лишения свободы.
Комплексные операции проводились сотрудниками СБУ в Сумской области при активном содействии областной прокуратуры.
Была раскрыта жительница города Глухов, которая передавала Федеральной службе безопасности (ФСБ) информацию о расположении и численности вооруженных сил Украины, задействованных в обороне северных рубежей страны.
Она также предоставляла данные о последствиях российских обстрелов, особенно координаты разрушенных объектов местной инфраструктуры.
Эта информация была необходима захватчикам для планирования новых атак и корректировки повторных нападений с использованием артиллерии, минометов и дронов-камикадзе.
Контрразведчики СБУ задержали информаторку в момент передачи разведывательных данных российской спецслужбе.
Следствие выяснило, что она поддерживала связь с оккупантами через своего родственника, гражданина российской федерации, проживающего в россии и имеющего длительный опыт сотрудничества с ФСБ.
При обыске в месте жительства задержанной были обнаружены компьютерное оборудование и мобильные телефоны, которые она использовала для фотографирования украинских объектов и передачи полученных сведений в россию.
В настоящее время следователи СБУ ознакомили информаторку с обвинениями.
Суд принял решение о содержании под стражей. За ее преступление ей грозит до 8 лет лишения свободы.
Комплексные операции проводились сотрудниками СБУ в Сумской области при активном содействии областной прокуратуры.
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