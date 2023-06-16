СБУ раскрыла информатора рф, занимавшегося шпионажем за ВСУ

Во время проведения контрдиверсионных мероприятий в районах Николаевщины, Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла информатора рф, занимавшегося шпионажем в отношении позиций Сил обороны.
Пресс-служба ведомства сообщает об этом инциденте. Уточняется, что злоумышленником оказался житель областного центра, который был привлечен спецслужбой рф к негласному сотрудничеству в начале текущего года.
Подозрение на него пало из-за его деструктивной активности в одном из прокремлевских Телеграм-каналов, где он выражал антиукраинские взгляды.
По указанию агрессора, данный человек самостоятельно осуществлял нелегальное сбор информации, обходя территорию города и окрестностей, и скрытно фиксировал объекты Сил обороны с помощью камеры своего телефона.
Он особо интересовался местонахождением украинских защитников, численностью их личного состава, а также имеющимся вооружением. Кроме того, он собирал координаты ключевых транспортных коммуникаций, их загруженность и возможные перемещения колонн с боеприпасами.
Эта разведывательная информация требовалась оккупантам для корректировки воздушных ударов по украинским объектам.
Предатель был задержан во время выполнения вражеского задания. В ходе обыска у него было обнаружено компьютерное оборудование и электронные носители информации, которые он использовал для хранения и передачи разведданных российским спецслужбам.
Задержанному было озвучено обвинение, и в настоящее время он находится под стражей. За его деятельность ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Пресс-служба ведомства сообщает об этом инциденте. Уточняется, что злоумышленником оказался житель областного центра, который был привлечен спецслужбой рф к негласному сотрудничеству в начале текущего года.
Подозрение на него пало из-за его деструктивной активности в одном из прокремлевских Телеграм-каналов, где он выражал антиукраинские взгляды.
По указанию агрессора, данный человек самостоятельно осуществлял нелегальное сбор информации, обходя территорию города и окрестностей, и скрытно фиксировал объекты Сил обороны с помощью камеры своего телефона.
Он особо интересовался местонахождением украинских защитников, численностью их личного состава, а также имеющимся вооружением. Кроме того, он собирал координаты ключевых транспортных коммуникаций, их загруженность и возможные перемещения колонн с боеприпасами.
Эта разведывательная информация требовалась оккупантам для корректировки воздушных ударов по украинским объектам.
Предатель был задержан во время выполнения вражеского задания. В ходе обыска у него было обнаружено компьютерное оборудование и электронные носители информации, которые он использовал для хранения и передачи разведданных российским спецслужбам.
Задержанному было озвучено обвинение, и в настоящее время он находится под стражей. За его деятельность ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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