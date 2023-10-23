СБУ раскрыла и задержала подпольную ячейку фсб в Херсоне

11:40 23 октября Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба



Ранее в этом году, по их координатам, оккупанты нанесли серьезные разрушения в Херсоне, полностью разрушив два частных дома и повредив еще пять. В результате этого инцидента около 10 мирных жителей получили различные травмы. Служба безопасности Украины нейтрализовала подпольную ячейку фсб в Херсоне . В ходе операции были задержаны все три участника вражеской группы, ответственных за координацию артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по городу.Об этом сообщила пресс-служба СБУ Ранее в этом году, по их координатам, оккупанты нанесли серьезные разрушения в Херсоне, полностью разрушив два частных дома и повредив еще пять. В результате этого инцидента около 10 мирных жителей получили различные травмы.

По данным следствия, организатором и лидером этой антиукраинской подпольной группировки оказался бывший предприниматель, который, после захвата города, перешел на сторону оккупантов. Он был замечен в работе на оккупированной "Херсонской железной дороге рф", где проводил технические мероприятия для передвижения военной техники страны-агрессора.



Затем он был завербован российской фсб. После освобождения города, он оставался скрытым и поддерживал связь со своим "куратором" с временно оккупированных территорий на левом берегу Херсонщины, получая от него задания.

Под его руководством была создана группа информаторов, включая двух пророссийски настроенных местных жителей. Один из них даже участвовал в съемках для пропагандистского органа "РИА Новости" во время захвата города.



Члены этой враждебной группы начали сбор информации о координатах и жилых районах Херсона, а также о расположении и передвижении украинских вооруженных сил в городе и его окрестностях. Эту информацию они передавали своим контактам через анонимные сообщения.

Важная разведывательная информация была передана оккупантам для проведения массированных атак на освобожденный город с использованием ракет, управляемых авиабомб, артиллерии и систем залпового огня.



При обыске на месте жительства задержанных были обнаружены бинокли, мобильные телефоны, компьютеры и прокремлевская символика. Кроме того, у фигурантов были изъяты российские рубли, которые они получали за сотрудничество с оккупантами.



В настоящее время руководителю этой враждебной группы предъявлено обвинение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, за что ему грозит пожизненное заключение.