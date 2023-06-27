СБУ раскрыла факты коррупции: хищение 7 млн гривен, предназначенных для больниц в Одессе

15:34 27 июня Киев, Украина





Информация об этом поступила от пресс-службы СБУ. Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла факты коррупции, связанные с чиновником из Одесской областной государственной администрации, который похитил свыше 7 миллионов гривен, предназначенных для строительства поселковых больниц.Информация об этом поступила от пресс-службы СБУ.

"Преступники присвоили почти 7,5 миллиона гривен государственных средств и прервали строительство шести амбулаторий в отдаленных поселках региона. За организацию этой махинации ответственен высокопоставленный чиновник, занимающий должность руководителя аппарата председателя Одесской областной военной администрации. В незаконные действия он вовлек столичную строительную компанию, контролируемую его знакомым - советником мэра Вишневого, находящегося в Киевской области", - говорится в официальном заявлении.



Согласно сообщению, именно это предприятие, с поддержкой одесского чиновника, выиграло тендер на строительство медицинских учреждений в южном регионе в 2020 году.

"В соответствии с заключенным контрактом подрядчики должны были построить 6 новых амбулаторий в поселках Одесской области. За этот проект компания получила предоплату в размере 16,9 миллиона гривен из государственного бюджета. Однако, по данным следствия, участники сделки присвоили почти половину этой суммы, оставив медучреждения недостроенными на половину", - отмечают в СБУ.



Организаторы схемы умышленно завысили стоимость и объем выполненных работ, представляли в отчетной документации недостоверные сведения и, чтобы осуществить финансовые махинации, привлекли еще двух должностных лиц из Одесской областной государственной администрации.

"Проведенная СБУ строительно-техническая экспертиза подтвердила факт незавершенного строительства и хищения денежных средств. Кроме того, эксперты обнаружили, что фундамент этих объектов не соответствует установленным требованиям и представляет опасность. Во время обысков по месту жительства замешанных лиц были обнаружены документы и другие материальные доказательства противоправной деятельности", - приводится в сообщении.



Руководителю аппарата председателя Одесской областной государственной администрации, двум бывшим руководителям департаментов государственных учреждений, советнику мэра Вишневого, директору и еще одному должностному лицу строительной компании были предъявлены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. В случае признания виновными, им грозит до 12 лет лишения свободы.