СБУ раскрыла деятельность агентов фсб рф в Запорожье

12:51 10 октября Киев, Украина





Одна из агенток пыталась выявить местоположение зенитно-ракетных комплексов ПВО на передовой территории области. Она также предоставляла фсб информацию о родственниках украинских военных и их боевых товарищах, включая их фамилии и номера телефонов.



В ходе "дружеских разговоров" агентка записывала разговоры с военными о тактике действий на поле боя и передавала аудиозаписи оккупантам. Другая злоумышленница фиксировала местоположение временных базирований личного состава и военной техники ВСУ. Специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли деятельность еще двух агенток фсб рф в Запорожье в ходе контрразведывательных операций. Они занимались сбором информации о боевых позициях системы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и передачей данных российской стороне.Одна из агенток пыталась выявить местоположение зенитно-ракетных комплексов ПВО на передовой территории области. Она также предоставляла фсб информацию о родственниках украинских военных и их боевых товарищах, включая их фамилии и номера телефонов.В ходе "дружеских разговоров" агентка записывала разговоры с военными о тактике действий на поле боя и передавала аудиозаписи оккупантам. Другая злоумышленница фиксировала местоположение временных базирований личного состава и военной техники ВСУ.

За выполнение заданий российская спецслужба выплачивала агенткам суммы до 6 тысяч гривен на банковские карты.



СБУ выявила обеих агенток на начальных этапах их разведывательной деятельности, что позволило провести меры по обеспечению безопасности украинских военных на соответствующих локациях.



СБУ задокументировали преступления, совершенных двумя российскими агентками, и задержали их в их собственных домах.



По информации следствия, эти две жительницы Запорожья были завербованы представителем фсб рф удаленно летом этого года.



Российская спецслужба обратила внимание на них из-за их подписки на российские Telegram-боты, собирающие разведывательные данные о Вооруженных Силах Украины.



Во время обысков у обеих злоумышленниц были изъяты их мобильные телефоны, которые они использовали для связи с представителем агрессора.

На основе собранных доказательств следователи СБУ уведомили их о подозрении в совершении государственной измены, согласно части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, учитывая сложившееся военное положение.



В настоящее время обе агентки находятся под стражей, и расследование продолжается с целью выяснения всех обстоятельств преступления. В случае признания их виновными, им грозит пожизненное заключение.



Контрразведывательные мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.