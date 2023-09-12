СБУ раскрыла агента фсб рф, готовившего атаки на военные объекты в Украине

11:17 12 сентября Киев, Украина

Специалисты по кибербезопасности из Службы безопасности Украины выявили агента фсб рф, находящегося в исправительной колонии на Львовщине. Этот агент активно участвовал в подготовке плановой атаки россии на военные и критические объекты в регионе.



Среди главных целей агрессоров были пункты транзитного базирования с тяжелым вооружением Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и местные теплоэлектростанции.



Для сбора разведывательной информации и направления российских ракет и беспилотников на украинские объекты, агент пытался создать свою информационную сеть из информаторов. Среди них он планировал привлечь своих близких родственников и знакомых, находящихся на свободе.



Вся собранная информация должна была передаваться агентом фсб своему "куратору".



За каждую успешно выполненную задачу Федеральная служба безопасности россии "гарантировала" агенту сумму от 1 до 5 тысяч долларов США, в зависимости от важности цели на Украине.



Сотрудники Службы безопасности Украины своевременно выявили и предотвратили деструктивную деятельность агента фсб, тем самым помешав планам агрессора по новым атакам в регионе.



По данным следствия, злоумышленником оказался 48-летний местный житель, который с 2019 года отбывает наказание за серьезное преступление.



ФСБ привлекла внимание к данному лицу из-за его комментариев в социальной сети "Одноклассники", в которых он поддерживал вооруженную агрессию россии против Украины.



В дальнейшем российская спецслужба провела вербовку заключенного, выдавая себя за гражданку россии.



Во время обыска у фигуранта был изъят скрытый мобильный телефон, который он использовал для связи с фсб.



Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.