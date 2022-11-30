СБУ проводит проверку на территории одного из монастырей Мукачевской епархии

10:36 30 ноября Киев, Украина

Служба безопасности Украины проводит профилактические действия на территории Мукачевской епархии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
 
"При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений монастыря для выявления запрещенных к обращению предметов; осуществляют проверку лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины", - отмечают в СБУ.

В СБУ подчеркивают профилактический характер действий.
"Все действия происходят в пределах действующего законодательства и производятся для проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира"; недопущение использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и т.п.; защиты населения от провокаций и террористических актов", - говорится в сообщении.
 