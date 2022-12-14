СБУ проводит обыски УПЦ МП в 9 регионах Украины

11:21 14 декабря Киев, Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в среду, 14 декабря.

В частности, речь идет о таких объектах:
  • Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (г. Ужгород);
  • Свято-Покровская церковь (г. Ужгород);
  • Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);
  • Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);
  • Свято-Успенский мужской монастырь (Ровенский район);
  • Женский монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери урочища Юзефин (Сарненский район);
  • Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (с. Зимне, Владимирский район);
  • Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);
  • Свято-Духовский кафедральный Собор (г. Ромны);
  • Архидиаконо-Стефановскую церковь (г. Ромны);
  • Свято-Троицкий храм (г. Львов);
  • Храм преподобного Амфилохия Почаевского (г. Мостиска);
  • Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Борислав);
  • Кафедральный собор Рождества Христова (г. Коростень);
  • Свято-Преображенский кафедральный собор (г. Овруч);
  • Овручско-Коростенская епархия (г. Овруч);
  • Свято-Василовский собор (г. Овруч);
  • Свято-Василовский женский монастырь (г. Овруч);
  • Церковь Иконы Казанской (пгт Чернобаевка).
Указано, что мероприятия проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
 
"Учитывая вооруженную агрессию россии, данные мероприятия проводятся, в том числе, для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", – говорится в сообщении.
 
При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.

В СБУ заверили, что все действия совершаются в пределах действующего законодательства.
 