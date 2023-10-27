СБУ провела спецоперацию в Сумской области: нейтрализация вражеской агентурной группы

Служба безопасности Украины (СБУ) провела успешную контрдиверсионную спецоперацию на территории Сумской области, нейтрализовав вражескую агентурную группу, которая собирала информацию о позициях Сил обороны в приграничных районах для корректировки артиллерийских и воздушных ударов. Агенты планировали атаки на места базирования украинских вооруженных сил, оснащенных радиолокационными комплексами.
Руководительницей этой группы оказалась местная жительница, вербованная российской спецслужбой после 24 февраля 2022 года, когда началась война. Она была привлечена к негласному сотрудничеству во время незаконных перемещений через неработающие пункты пропуска с россией. После инструктажа она получила задание на сбор разведывательной информации.
Чтобы расширить свой "диапазон" в поиске объектов Вооруженных сил Украины, она привлекла свою мать и другого жителя из приграничной области. Эти люди в одиночку путешествовали по региону и скрыто фиксировали локации украинских военных.
Полученную разведывательную информацию они передавали руководительнице группы, которая, в свою очередь, сообщала ее "куратору" из вражеской спецслужбы через анонимные чаты в мессенджерах.
СБУ разоблачила всех троих участников агентурной группы и задержала их в собственных квартирах. Во время обысков у них были обнаружены мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами преступной деятельности.
Задержанным предъявлено обвинение в государственной измене и сговоре для измены в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение.
Руководительницей этой группы оказалась местная жительница, вербованная российской спецслужбой после 24 февраля 2022 года, когда началась война. Она была привлечена к негласному сотрудничеству во время незаконных перемещений через неработающие пункты пропуска с россией. После инструктажа она получила задание на сбор разведывательной информации.
Чтобы расширить свой "диапазон" в поиске объектов Вооруженных сил Украины, она привлекла свою мать и другого жителя из приграничной области. Эти люди в одиночку путешествовали по региону и скрыто фиксировали локации украинских военных.
Полученную разведывательную информацию они передавали руководительнице группы, которая, в свою очередь, сообщала ее "куратору" из вражеской спецслужбы через анонимные чаты в мессенджерах.
СБУ разоблачила всех троих участников агентурной группы и задержала их в собственных квартирах. Во время обысков у них были обнаружены мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами преступной деятельности.
Задержанным предъявлено обвинение в государственной измене и сговоре для измены в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение.
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