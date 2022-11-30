СБУ провела обыски у Мураева. Что нашли

17:20 30 ноября Киев, Украина

Служба безопасности провела обыски у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева по подозрению в

государственной измене. Проверки прошли по местам жительства и офисах экс-нардепа, а также у его родных и соратников.

В ведомстве сообщили, что в результате следственно-оперативных действий правоохранители изъяли наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерную технику и мобильные телефоны, а также другие материалы.

СБУ отметили, что Мураев скрывается от правосудия за рубежом.

"Несмотря на это, сотрудники СБУ инициировали проведение независимых экспертиз высказываний политика. Их выводы свидетельствуют о наличии в этом действиях признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена). А именно — в контексте причинения вреда информационной безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Также в СБУ добавили, что по материалам следователей в эфирах подконтрольного Мураеву телеканала НАШ неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды. Из-за этого, а также из-за разжигания межнациональной и религиозной вражды на телеканал были наложены штрафные санкции.

"В настоящее время все изъятые материалы переданы на экспертизы. По их результатам будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия. Мероприятия проводили следственные Управления СБУ в Киеве и Киевской области", - добавили в СБУ.

Кто такой Мураев

Евгению Мураеву 45 лет. Он депутат Харьковского областного совета двух созывов, народный депутат Украины VII и VIII созывов от "Оппозиционного блока", с 3 июня 2016 года внефракционный. Владелец телеканала НАШ. Мураев - бывший глава политсовета партии "За жизнь" (ныне "ОПЗЖ" - ред.), впоследствии - руководитель партии "Наши" (обе партии ориентированы на "сближение" Украины с россией).



23 января Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что россия стремится установить в Украине пророссийского лидера, а потенциальным кандидатом является бывший депутат Евгений Мураева. В ответ, российское внешнеполитическое ведомство посоветовало Великобритании "прекратить провокационную деятельность".



В Офисе президента тогда заявили, что информация, обнародованная МИДом Великобритании, свидетельствует о том, что западные партнеры Украины "начали жестко называть вещи своими именами и выводить на чистую воду тех или иных "друзей рф".



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил , что обнародованная британской разведкой информация не является новостью, а соответствующие украинские службы располагают всеми необходимыми сведениями о потенциальных агентах рф.