СБУ провела арест еще одного корректировщика

Вражеский корректировщик "наводил" российские ракеты на военные и стратегически важные объекты в Харьковской области, сообщается на сайте спецслужбы в среду, 23 ноября.
По данным следствия, приспешником захватчиков оказался житель Донбасса, которого в начале полномасштабного вторжения завербовало подконтрольное агрессору "МГБ ДНР".
По указанию врага он переехал в Харьков для сбора информации о местонахождении подразделений Сил обороны, военных и важных объектов критической инфраструктуры. Для этого выходил в город, где производил фото-, видеофиксацию объектов и обозначал их геолокацию на электронных картах.
Полученные сведения передавал через "связного". Им оказался боевик "ДНР", входивший в состав оккупационной группировки на восточном направлении.
Для коммуникации использовался предварительно отработанный Telegram-канал, а передачу разведданных осуществляли в виде медиафайлов с текстовым описанием близлежащей территории объекта.
Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами его переписки с оккупантами.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по статье о коллаборационной деятельности (ч.7 ст.111-1 (УК Украины). Суд избрал корректировщику меру пресечения в виде содержания под стражей.
По данным следствия, приспешником захватчиков оказался житель Донбасса, которого в начале полномасштабного вторжения завербовало подконтрольное агрессору "МГБ ДНР".
По указанию врага он переехал в Харьков для сбора информации о местонахождении подразделений Сил обороны, военных и важных объектов критической инфраструктуры. Для этого выходил в город, где производил фото-, видеофиксацию объектов и обозначал их геолокацию на электронных картах.
Полученные сведения передавал через "связного". Им оказался боевик "ДНР", входивший в состав оккупационной группировки на восточном направлении.
Для коммуникации использовался предварительно отработанный Telegram-канал, а передачу разведданных осуществляли в виде медиафайлов с текстовым описанием близлежащей территории объекта.
Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами его переписки с оккупантами.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по статье о коллаборационной деятельности (ч.7 ст.111-1 (УК Украины). Суд избрал корректировщику меру пресечения в виде содержания под стражей.
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