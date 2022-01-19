СБУ прикрыла канал контрабанды кокаина из Латинской Америки

15:08 05 Май Киев, Украина

Служба безопасности Украины заблокировала транснациональный канал контрабандной переправки наркотиков из Латинской Америки в Украину и ЕС.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ



По предварительным данным следствия, контрабандный трафик организовали участники международной преступной группировки. Злоумышленники, через собственную разветвленную сеть наркокурьеров, перевозивших



В течение 2020-2021 годов сотрудниками СБУ были задержаны основные активные участники наркогруппы.



По предварительным данным следствия, контрабандный трафик организовали участники международной преступной группировки. Злоумышленники, через собственную разветвленную сеть наркокурьеров, перевозивших кокаин из одной из стран Латинской Америки в Украину и Евросоюз.В течение 2020-2021 годов сотрудниками СБУ были задержаны основные активные участники наркогруппы.

Так, в Международном аэропорту «Борисполь» задержали двух злоумышленников на попытке контрабандной переправки в Украину почти 1,5 кг кокаина, который они прятали в личных вещах.

В апреле сотрудники СБУ задержали наркокурьера, пытавшегося перевезти через госграницу нашей страны более 1 кг кокаина в желудочно-кишечном тракте.

На завершающем этапе спецоперации проведено 16 обысков по местам пребывания участников группировки в Киеве, а также в Киевской и Винницкой областях. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили: наркотические средства и психотропные вещества; оборудование для изготовления брекетов из наркотиков; деньги, полученные преступным путем; черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Благодаря разоблачению и задержанию «курьеров», сотрудники СБУ задокументировали причастность лидеров преступной группировки к международному наркобизнесу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины, продолжаются безотлагательные следственные действия.

Спецоперация по разоблачению и блокировванию международной наркогруппировки проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры и при содействии группы портового контроля в аэропорту «Борисполь», Государственной таможенной службы и Госпогранслужбы.