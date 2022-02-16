СБУ "прикрыла" ботоферму интернет-агитаторов

07:51 25 Май Киев, Украина

В Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировала ботоферму, которую интернет-агитаторы использовали для дестабилизации ситуации в Украине.





По данным следствия, ботоферму "поддерживал" житель Черкасс в подсобном помещении собственного частного предприятия. Он обеспечивал использование анонимных IP-адресов, чем гарантировал безопасность интернет-агитаторам.



Предпринимателю платили криптовалютой и через запрещенные в Украине российские виртуальные платежные системы.



Об этом сообщает пресс-служба СБУ По данным следствия, ботоферму "поддерживал" житель Черкасс в подсобном помещении собственного частного предприятия. Он обеспечивал использование анонимных IP-адресов, чем гарантировал безопасность интернет-агитаторам.Предпринимателю платили криптовалютой и через запрещенные в Украине российские виртуальные платежные системы.

Следователи задокументировали, что через ботоферму интернет-агитаторы распространяли дезинформацию о событиях в ОРДЛО , пророссийскую пропаганду, направленную на искусственную дестабилизацию ситуации в государстве, свержению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны", - говорится в сообщении.

В СБУ также сообщили, что во время проведения обыска изъяли компьютеры с соответствующим программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование и более 400 сим-карт мобильных операторов.



Дело открыли по статье "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" УКУ.